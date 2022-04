Momentul în care Victor Piţurcă l-a făcut să plângă pe portarul naţionalei: Nu prea am fost ok la golurile bulgarilor

Este vorba despre Bogdan Lobonţ, care a pierdut convocarea înainte de plecarea de la Fiorentina, în 2007.

"A fost mai dificil când am revenit a doua oară. Se întorsese Frey, care era după accidentare. Noi am jucat cu Bulgaria, la Constanța, 2-2, și cu Albania, în deplasare, am câștigat 2-0. Și nu prea am fost OK la golurile bulgarilor.

Am jucat următorul meci în Albania, am avut o discuție cu nea Piti. Nea Piți mi-a zis, măi, Bogdane, trebuie să faci în așa fel să joci. Pentru că trebuie să joci. Trebuie să găsești o soluție să joci, pentru că așa mi-e dificil. Dani Coman era într-o formă foarte bună.

A venit meciul din octombrie, am jucat acasă cu Belarus. Și nu am fost convocat. Am plâns atunci, pentru că eram un jucător de bază pentru echipa națională. Normal că nu mi-a convenit, dar ură nu am avut pe nea Piți.

Nea Piți ne-a împins de la spate pe mai mulți. Pe Cătălin Munteanu, pe Laurențiu Roșu… A luat vreo 7 sau 8 jucători la prima echipă, în 97-98.

Am avut o discuție clară cu nea Piti, mi-a spus că trebuie să joc. Eu vreau să am jucători care joacă, tu nu joci. Eu nu mai pot să te chem la echipa națională. Dacă găsești o soluție să joci, intri din nou în calculele mele. Bine, nea Piți. Și, de aceea, am ales să ajung la Dinamo", a povestit Lobonț, conform Playsport.

Cât mai stă Lobonţ la naţionala U20

"Am vorbit cu Lobonț, vorbea despre probleme de mentalitate, de atitudine. Dar nu e în regulă, se persistă, se adună rezultate care deranjează. E o competiție în care jucătorii trebuie să adune experiență. Adevărul este că mulți jucători talentați ai fotbalului românesc au fost la naționala U19.

Vedem ce putem face, nu vreau să fiu influențat emoțional, vreau să fiu cât mai lucid și exact în aprecieri. Dar nu e bine, e și o chestie de imagine. Jucând în tricoul României, trebuie să știi să suferi, să te dăruiești. E inexplicabil, aștept să facem o analiză a tot ce s-a întâmplat", a spus Mihai Stoichiță la Pro Arena.

Bogdan Lobonț a preluat nou-înființata echipă națională sub 20 de ani în 2021. Fostul portar este la a doua experiență ca antrenor, după mandatul de la Universitatea Cluj (2018-2019), scrie Digisport.

