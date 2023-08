Momentul în care tatăl Innei a fost mândru de ea. "Cred că e pentru prima dată în viaţă"

Recent, Inna a lansat cu Sean Paul piesa Up, iar Sergio Ramos, campion mondial cu Spania şi mulţi ani jucător la Real Madrid, a arătat că ascultă piesa în timp ce îşi lucrează muşchii la sală.

"Eu mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva extraordinar pe Instagram în momentul în care am văzut că la mesaje aveam o grămadă de la fanii mei din Spania, mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat. Ei sunt foarte agitați când scriu și se bucură de lucrurile frumoase pe care le fac eu pentru ei și atunci nu prea înțelegeam, vedeam Sergio Ramos, dar îmi ziceam: 'stai că Sergio Ramos e fotbalist, sigur nu s-a gândit să facă vreo piesă cu mine'.

Mi-am zis că probabil o fi postat cu vreuna dintre piesele mele. Atunci am intrat pe pagina lui de Instagram și am văzut că își făcea antrenamentul pe piesa pe care o am în colaborare cu Sean Paul, care se numește Up și se potrivește, dacă stăm să ne gândim la cariera lui de succes.

Am analizat și eu cu bărbații din familia mea, nu mă pricep foarte mult la fotbal. Toată lumea e fericită, până la urmă și tatăl meu mi-a spus că sunt tare, în final, deci am reușit-o. Cred că pentru prima dată în viața mea am succes pentru tatăl meu. Sunt foarte fericiți toți, mă bucur și eu că piesa mea a ajuns atât de departe. Acum mai rămâne să îmi mențin și eu activitatea și să fiu la fel de sus ca ei”, a declarat Inna pentru www.sport.ro și PRO TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News