Momentul care a stârnit furie la US Open: Un milionar fură șapca unui copil primită cadou de la un jucător - VIDEO

Reacțiile nu au întârziat să apară după incident.

Un incident controversat de la US Open a stârnit furie pe rețelele sociale, după ce un milionar polonez, Piotr Szczerek, a luat șapca primită de un copil de la jucătorul polonez Kamil Majchrzak. Evenimentul a avut loc după victoria suprinzătoare a lui Majchrzak în cinci seturi împotriva lui Karen Khachanov, scor 2-6, 6-7(4), 6-4, 7-5, 7-6 (5).

Băiatul, identificat ca Brock, a fost surprins în imagini rugându-se să-i fie returnată șapca.

Nothing is more disgusting than a child bully.

He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.

Disgusting people. pic.twitter.com/jG3KIRh3dU August 30, 2025

Videoclipul în care Szczerek îi lua șapca acestuia a devenit viral, iar utilizatorii de pe rețelele de socializare l-au criticat dur, numindu-l „nesimțit” și chiar „cel mai urât om din America”.

Milionarul a explicat incidentul

În urma reacțiilor, Piotr Szczerek a publicat un mesaj pe Instagram în care și-a cerut scuze: „Am făcut o greșeală gravă. În mijlocul emoțiilor și al sărbătorii publicului, am crezut că șapca mi se oferă pentru fiii mei. Astăzi știu că gestul meu a rănit băiatul și a dezamăgit fanii. Șapca a fost returnată copilului, împreună cu o scuză adresată familiei”, a spus el.

Szczerek a mai precizat că nici el, nici familia sa nu au făcut comentarii publice sau declarații online și că va continua să se implice în sprijinirea copiilor și tinerilor sportivi, potrivit msn.com.

Majchrzak, jucătorul de tenis, a confirmat că incidentul a fost rezultatul unei „confuzii” și a subliniat că Szczerek sponsorizează federația poloneză de tenis.

Final fericit pentru copil

În final, copilul a primit o altă șapcă din partea jucătorului. Imagini de după incident îl arată pe Majchrzak stând alături de copil, care purta șapca primită cadou.

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.



A happy ending… this is what it’s all about.



Protect this man at all costs. ???? pic.twitter.com/EAaJVltyM6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

Citește și: Sorana Cîrstea, ținta unui jaf la New York. Cum au intervenit autoritățile americane

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News