Data publicării: 09:58 21 Oct 2025

Mobilizarea rezerviștilor, o rușine - spune Călin Georgescu: Asta a văzut și SUA
Autor: Roxana Neagu

calin-georgescu_39594800 foto: Agerpres
 

Călin Georgescu s-a prezentat astăzi în fața instanței. La ieșire, a făcut declarații, de această dată despre mobilizarea rezerviștilor.

Călin Georgescu s-a prezentat în această dimineaţă la Judecătoria Sectorului 1. Este judecat pentru declaraţiile sale prin care ar fi promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Este o fază preliminară procesului, în care judecătorii decid dacă-i mai mențin sau nu controlul judiciar. La ieșirea de la instanță, Călin Georgescu și-a ales ca subiect de declarații mobilizarea rezerviștilor și a cerut demiterea ministrului Apărării. 

”Am văzut şi eu, cum aţi văzut şi dumneavoastră, circul şi penibilitatea mobilizării rezerviştilor din România. Este o ruşine. A văzut asta şi partenerul nostru strategic - Statele Unite, au văzut şi duşmanii neputinţa noastră într-o organizare militară la nivel naţional. De aceea, consider că ministrul Apărării Naţionale şi toţi comandanţii militari ai acestei acţiuni trebuie demişi imediat. Iar justiţia să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetenţa are efecte strategice negative”, a declarat Călin Georgescu.

Trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, Călin Georgescu este acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care aceea de a părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi de a posta pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. 

calin georgescu
rezervisti
armata
