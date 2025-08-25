Moarte șocantă: O femeie de 36 de ani a căzut în gol de la etajul 4 al unui bloc

O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața luni dimineață după ce a căzut de la etajul IV al unui bloc din Târgu Mureș.

O femeie în vârstă de 36 de ani a murit luni dimineaţă, după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc din Târgu Mureş; anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili exact împrejurările tragediei.

"Astăzi (luni, n.r.), în jurul orei 08:10, Poliţia municipiului Târgu Mureş a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Parângului din municipiu, a fost identificată o persoană decedată. La faţa locului poliţiştii au stabilit că aspectele se confirmă, din verificările preliminare reieşind faptul că o femeie de 36 de ani s-ar fi precipitat de la etajul 4 al unui bloc de locuinţe, aflat pe aceeaşi stradă. Femeia nu mai prezenta semne vitale, trupul său fiind transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor în care a survenit decesul", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Femeia nu era locatară. A căzut de la geamul unui spaţiu unde funcţiona uscătoria

Martorii din bloc afirmă că femeia nu era locatară şi că ar fi căzut de la geamul unui spaţiu unde funcţionează uscătoria. Poliţia a deschis o anchetă şi nu exclude nicio ipoteză până la finalizarea investigaţiilor și a raportului medico-legal.

Ancheta va clarifica dacă este vorba despre un accident, un gest intenţionat sau alte circumstanţe care au dus la producerea tragediei; autorităţile solicită eventualilor martori să vină cu informaţii, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News