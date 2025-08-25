Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap

O fetiță de doar 3 ani a oferit o imagine de necrezut la Camera de Gardă.

Mama este cea care și-a adus de mână fetița la urgențe, cu un cuțit înfipt în cap. Femeia nu a mai stat să sune la urgențe, nici să aștepte salvarea, ci a luat-o direct pe fetiță și a dus-o la spital, după ce, conform spuselor sale, cuțitul i-a intrat brusc copilei în cap și nu a mai ieșit.

Scenele șocant vin din China și sunt rezultatul unui accident casnic. Fetița este în afara oricărui pericol acum.

Se pare că mama fetiței făcea ordine în casă când, dintr-un cearșaf ar fi sărit direct în capul fetiței cuțitul. Mama a încercat să-l scoată, dar cum nu a reușit, a dus micuța la spital.

Un medic a explicat că datorită moliciunii craniului copilului, cuțitul s-a înfipt fără a provoca leziuni fatale imediate. Fetița i-a uimit pe cei prezenţi prin stăpânirea de sine şi curajul cu care a păşit în camera de gardă, de mână cu mama ei. Nu a plâns și chiar a reușit să meargă pe picioarele ei.

"Mama a spus că cuțitul a intrat brusc și nu a mai putut fi scos", au explicat medicii. "De aceea a adus copilul direct la spital, fără să mai sune la numărul de urgență" au adăugat ei, arată Observator.

