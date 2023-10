Miting uriaș pro-Palestina, în Turcia. Bogdan Chirieac dezvăluie care ar putea fi planul lui Erdogan

„El are nevoie de acest sprijin copleșitor, în plan intern, pentru a face anumite mișcări politico-militare. Nu știu în ce ar putea consta aceste mișcări, dar altminteri nu ar avea nevoie de miting sau de declarațiile adversarilor politici. Una e să sprijini cauza palestiniană și alta e să cauționezi total ororile înspăimântătoare săvârșite de Hamas. Putem spune că, în acest moment, Turcia se îndepărtează sensibil de lumea occidentală și merge către lumea musulmană”, a declarat Bogdan Chirieac, la Antena 3-CNN.

Declarațiile analistului vin în contextul unui miting de proporții organizat de partidul președintelui Turciei.

“Defence of Turkey starts at AlQuds. There needs to be a Muslim peacekeeping force save lives in Gaza. We protest b/c we want to increase pressure on our govt so that it can take action instead of rallies & condemning”



A leader of ruling coalition’s Refah party told @AJEnglish https://t.co/fB9XlG72NT pic.twitter.com/7SKdUv1bxT