Misterul Triunghiului Bermudelor a fost rezolvat! Un cercetător susţine că are toate răspunsurile

Un om de știință australian spune că "probabilitatea" (un concept din matematică) este principala cauză a disparițiilor din Triunghiul Bermudelor, scrie Popular Mechanics. În timp ce conspirația Triunghiului Bermudelor există de zeci de ani, Asociația Națională Oceanică și Atmosferică și Lloyd’s of London a susținut de mult timp aceleași idei. Omul de știință australian Karl Kruszelnicki, împreună cu Asociația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din Statele Unite, nu susțin reputația supranaturală a Triunghiului Bermudelor, afirmând de ani de zile că nu există cu adevărat un mister al Triunghiului Bermudelor.

De ce dispar navele

De fapt, pierderea și dispariția navelor și a avioanelor ar fi un simplu fapt ce ține de probabilitate. „Nu există nicio dovadă că disparițiile misterioase au loc cu o frecvență mai mare în Triunghiul Bermudelor decât în orice altă zonă mare și foarte circulată a oceanului”, scria NOAA în 2010.

Iar din 2017, Kruszelnicki spune același lucru. El a declarat pentru The Independent că volumul mare de trafic – într-o zonă complicată de navigat – arată că „numărul (de nave și avioane) care dispar în Triunghiul Bermudelor este același ca oriunde în lume, dacă calculăm în procente”. El spune că atât Lloyd’s of London, cât și Paza de Coastă a SUA susțin această idee. De fapt, după cum notează The Independent, Lloyd’s of London a avut aceeași teorie încă din anii 1970.

NOAA spune că și considerentele de mediu pot explica majoritatea disparițiilor din Triunghiul Bermudelor, subliniind tendința Curentului Golfului de a produce schimbări violente ale vremii, numărul de insule din Marea Caraibelor care încurcă navigația și dovezile care sugerează că Triunghiul Bermudelor ar putea face ca o busolă magnetică să o ia razna (fenomen explicabil).

„Marina americană și Paza de Coastă a SUA susțin că nu există explicații supranaturale pentru dezastrele de pe mare”, precizează NOAA. „Experiența lor sugerează că forțele combinate ale naturii și eroarea umană depășesc chiar și cele mai incredibile ficțiuni”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News