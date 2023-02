Miss Rusia, acuzații grave după participarea la Miss Universe 2023. Ce a nemulțumit-o pe frumoasa rusoaică. "Au fugit de mine ca focul!"

Miss Rusia a declarat că Miss Universe 2023 a fost un concurs "foarte dificil" și că ea "continuă să primească amenințări" de la utilizatorii rețelelor sociale ucrainene, ca urmare a participării sale la competiție, scrie Insider.



Cea de-a 71-a competiție anuală Miss Universe a avut loc la New Orleans, Louisiana, iar proba finală a avut loc pe 14 ianuarie. R'Bonney Gabriel, care reprezenta SUA, a câștigat competiția după ce s-a confruntat cu acuzații de trucaj atunci când a câștigat concursul Miss SUA.

Miss Rusia spune că a fost evitată de către celelalte concurente

Într-un interviu pentru Evening Moscow, publicat marți, Miss Rusia, Anna Linnikova, a declarat că "s-a confruntat cu un flux continuu de insulte și amenințări din partea utilizatorilor rețelelor sociale ucrainene" în timpul competiției și că chiar a avut parte de "comentarii negative din partea unor persoane din Ucraina pe care le cunoaște de mult timp".

Ea nu a menționat în mod specific războiul dintre Rusia și Ucraina în timpul interviului cu Evening Moscow, dar Linnikova a părut să sugereze că a fost "ocolită" din cauza conflictului în curs între țări.

"Și mulți alții m-au evitat și m-au ocolit pur și simplu aflând despre originile mele. Fetele din Ucraina și Elveția pur și simplu au fugit de mine ca focul!", a spus ea.

Miss Ucraina nu ar fi vrut să-i vorbească





Ea a continuat spunând că este "păcat" că Miss Ucraina, Viktoria Apanasenko, nu a vrut să-i vorbească pentru că era rusoaică.



"Am încercat să iau contact, dar toate eforturile au fost în zadar. Toată lumea a văzut comportamentul demonstrativ al Viktoriei, aceasta este alegerea ei și nu țin ranchiună", a spus ea.

Dar Apanasenko a vorbit anterior pentru Daily Beast despre cum a fost să concureze alături de Linnikova, spunând că Linnikova a abordat-o doar pentru un selfie.

"Până în ultimul moment am sperat că Miss Rusia va veni la mine și va spune "scuze", dar ea a venit la mine doar pentru a-și face un selfie în ceea ce cred că sunt scopuri propagandistice. Miss Rusia nu a spus niciun cuvânt despre război. Oamenii mi-au spus că va fi periculos pentru ea", a spus Apanesenko.

"Miss Rusia purta o rochie roșie, de culoarea sângelui"

Miss Ucraina a mai afirmat că organizația Miss Univers nu a înțeles cât de greu a fost pentru ea să concureze alături de Linnikova.



"Sunt mai mult decât recunoscătoare Miss Univers pentru sprijinul acordat, dar nu sunt sigură că organizatorii au înțeles cum a fost pentru mine să stau și să zâmbesc pe aceeași scenă cu Miss Rusia care purta o rochie roșie, de culoarea sângelui", a spus Apanasenko.

Rochia purtată de Viktoria Apanasenko a fost concepută pentru a arăta ca Arhanghelul Mihail, care este cunoscut ca protector. Vorbind cu Insider, Apanasenko a spus că a făcut rochia în timp ce privea războiul din Ucraina și a fost realizat pe parcursul a patru luni cu provizii limitate și la lumina lumânărilor.

Miss Rusia acuză că juriul a fost părtinitor în favoarea concurenților din Ucraina și SUA

Pe lângă tensiunile cu Apanasenko, Linnikova a mai spus că se temea pentru siguranța ei în timpul concursului Miss Univers din cauza hărțuirii pe care a primit-o pe rețelele de socializare. Ea a spus că, atunci când publicul a aflat adresa hotelului în care ea și ceilalți participanți erau cazați, a primit amenințări și "a fost foarte speriată pentru viața mea, deoarece existau amenințări cu violență fizică, cu condiția să nu urc pe scenă".

Miss Rusia a mai acuzat că "top 16 are un context exclusiv politic" și că incapacitatea ei de a ajunge la etapa finală a concursului nu are "nimic de-a face cu calitatea performanței sale".



Ea a adăugat că este "foarte simbolic" faptul că atât o americancă, cât și o ucraineancă au câștigat două nominalizări la competiție. Nici Miss Ucraina nu a ajuns în top 16, deși a câștigat un premiu Spirit of Carnival în timpul concursului. Premiul a revenit concurentului care a întruchipat "valorile distracției, prieteniei, diversităţii și incluziunii" ale Carnival Cruise Line, potrivit site-ului companiei.

