Misiunea lui Elon Musk pe Marte, prezisă în urmă cu 69 de ani? Numele său apare în cartea „Mars Project”, scrisă în 1953 - FOTO

Elon Musk a promis că va aduce oameni pe Marte până în 2024. Totuși, o controversă a apărut acum, după ce un utilizator a publicat o fotografie dintr-o carte veche de 69 de ani în care apare numele miliardarului. În spațiul online, internauții se întreabă dacă misiunea pe Marte a fost prezisă acum aproape 70 de ani, potrivit Greek Reporter.

„Destin, destin, destin. Nu am cum să scap de asta”, a scris Elon Musk pe Twitter pe 30 decembrie 2020.

Ulterior, Toby Li, unul dintre urmăritorii lui Musk pe Twitter a scris că i-a găsit numele într-o carte veche pe care o are acasă.

„Vorbind despre destin, știați că în cartea lui Wernher Von Braun din 1953, ‘Mars Project’, se face referire la o persoană pe nume Elon care va aduce oameni pe Marte? Destul de nebunesc.”, a scris acesta în comentariile postării miliardarului.

Speaking about destiny, did you know that Von Braun's 1953 book "Mars Project," referenced a person named Elon that would bring humans to Mars? Pretty nuts pic.twitter.com/m28yFU4Ip6