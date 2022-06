Mișcarea prin care firmele românești sunt puse cu ”botul pe labe”. Vor fi obligate să angajeze avertizori de integritate

Vineri, 3 iunie, a fost difuzată, la DCNewsTV, o nouă ediție a emisiunii „Deferiți mass-media”, realizată de analistul politic Bogdan Chirieac, consultantul politic Cozmin Gușă și jurnalistul Val Vâlcu.

„Joi, am avut o conferință excelentă pe piața de capital (n.r. Piața de capital: reglementări și facilități menite să dezvolte piața de capital), poate fi urmărită pe YouTube. Ce am aflat că pățesc firmele românești... Și că există o lege a ONG-urilor, dată de Raluca Prună... Noi nu am știut nimic din ce e în acea lege! Și felul în care ONG-urile dau în judecată exclusiv firme românești și le țin în judecăți până la sfântul așteaptă! Acela e sistemul de justiție, este adevărat că aici și legea este dificilă. Acum se așteaptă în Parlament Legea avertizorului de integritate. La firmă privată, vei fi obligat să angajezi avertizor de integritate pe cine îți spun ei și acela nu mai face nimic în companie. Îți face denunțuri. Ești obligat să-l plătești, nu poți să-l dai afară”, a spus Bogdan Chirieac în cadrul emisiunii „Deferiți mass-media”.

„Sunt 300.000 de firme private, IMM-uri. Vor fi încă 300.000 de angajări la stat, pe banii privaților”, a spus Val Vâlcu.

„Nu știu cât de mare trebuie să fie firma. Am înțeles că trebuie să aibă un număr minim de angajați. Vei fi obligat să ai avertizor de integritate”, a subliniat Bogdan Chirieac.

„Să sperăm că nu o să treacă legea așa”, a subliniat Cozmin Gușă.

Revenind la subiectul cu ONG-urile, Bogdan Chirieac a făcut următoarele precizări: „Se dă în judecată firma românească de către un ONG. Mai vin 11 ONG-uri interveniente. Firma românească, cu avocați, cu cheltuieli, câștigă. Instanța, ținând seama că e ONG, dă 1.000 lei. După, un alt ONG te dă în judecată fix pe aceeași cauză. Fiind altcineva, nu este hărțuire în justiție. Și această morișcă, pur și simplu, pune cu botul pe labe firmele românești!”

„Eu dau exemplul instituțiilor publice. Dau exemplul Universității din București, care a fost hărțuită de Nicușor Dan cu ONG-ul lui. Nu știu câți ani, nu s-a putut construi în curte. Că sunt trei copaci, nu știu ce a găsit. Și tinerii din București au zis că e bine, nu ne trebuie școală, l-au votat. E foarte bine, tinerii din București plătesc, în momentul de față, 200.000 pentru un apartament, pentru că nu se mai construiește nimic în București”, a mai spus Val Vâlcu.

Deferiţi mass-media, sezonul 2, episodul 17

