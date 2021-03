Mirel Rădoi, primele declaraţii după meciul cu Germania. "Câteodată, fotbalul e nedrept"

"Cred că putem lua părţile bune din această partidă. Diferenţa de valoare a existat chiar dacă am încercat să o acoperim printr-o organizare mai bună şi mai multă determinare. Am avut momente în care am ezitat să ieşim din apărare, adică nu am făcut ceea ce am pregătit şi a părut că de foarte multe ori am fost în dificultate. Dar au fost momente de joc în care am arătat bine, am fost agresivi, am reuşit să pasăm... sunt aspecte pozitive, însă mai multe în repriza a doua decât în prima. Nu ştiu dacă norocul a fost de partea noastră azi sau împotriva noastră. Pentru că în prima şi chiar în a doua repriză au fost ocazii mari ale Germaniei. Dar câteodată fotbalul e nedrept şi pe final puteam în seara asta să obţinem un rezultat de egalitate care, ţinând cont de cele 90 de minute, nu ştiu dacă era meritat pentru noi", a afirmat tehnicianul.

Ţinta iniţială, 7 puncte în 3 meciuri

"Calculele noastre erau pentru aceste 3 partide (n.r. - cu Macedonia de Nord, Germania şi Armenia) să obţinem 7 puncte. Ştiam lotul Germaniei, ştiam valoarea lor. Dar indiferent de jucătorii lor, de valoarea lor, trebuia să echilibrăm balanţa asta printr-o agresivitate mai ridicată. E clar că dacă ne uitam la sumele lor, atunci plecam dinainte bătuţi. Au fost momente când au avut o viteză în plus. Noi am încercat să avem o reacţie imediată, dar nu am mai putut face nici faulturi pentru că nu i-am prins", a adăugat Rădoi, conform Agerpres.