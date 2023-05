Mirel Rădoi, numit antrenor la Al Bataeh - club abia salvat de la retrogradare, în Emirate

Al Bataeh a evitat retrogradarea din prima ligă a Emiratelor, clasându-se pe locul 12, cu 21 de puncte, cu unul mai mult decât penultima clasată, Dibba Al Fujairah, care a retrogradat.

Rădoi (44 ani) a fost demis din funcţia de antrenor al echipei saudite Al-Tai, a anunţat clubul, miercurea trecută, pe Twitter, la o zi după ce Cavalerii Nordului au pierdut acasă meciul cu formaţia Al-Nassr, echipă lui Cristiano Ronaldo.

Fostul selecţioner al naţionalei României fusese numit în funcţie la finalul lunii ianuarie, când Al-Tai se afla pe locul 9, cu 18 puncte, şi lasă formaţia din Ha'il pe poziţia a şaptea, cu 34 de puncte, încheind mandatul cu un bilanţ de 4 victorii, 4 egaluri şi 5 înfrângeri - 16 puncte.

Mirel Rădoi a jucat la două echipe din EAU în carieră, la Al-Ain (2011-2014) şi Al-Ahli (2014-2015). Rădoi este al treilea antrenor român din prima ligă a Emiratelor, după Cosmin Olăroiu (Sharjah FC) şi Daniel Isăilă (Baniyas SC), scrie Agerpres.

Vezi și: Mirel Rădoi, declaraţie tare: Am vrut să plec de pe banca naţionalei chiar în timpul unui meci

Mirel Rădoi a spus că Mihai Stoichiţă este omul din cauza căruia a decis să plece de la naţionala României.

"Eu și acum mă înțeleg foarte bine cu cei din conducerea Federației. Nu am plecat certat cu nimeni. Dar și acum îi reproșez lui nea Mihai. Când văd că directorul tehnic al Federației iese și țipă de sus „Urcă, urcă, urcă!”, eu nu accept. Accept de la un spectator. E liber să spună ce vrea. Dar nu de la directorul tehnic. Pentru că directorul tehnic m-a pus pe mine să fac lucrul ăla. Dacă tu începi să vorbești înseamnă că nu ai încredere. Și nu trebuie să mai fiu acolo.

I-am zis că dacă se mai întâmplă a doua oară, plec.

S-a întâmplat. Și drept dovadă, am plecat. Am așteptat să se termine meciul (n.r. meciul cu Islanda din noiembrie 2021, scor 0-0). Dacă noi conduceam, plecam de pe bancă în timpul meciului. Am vrut să-l las pe Dică. Serios! Nu mi pare normal! De ce mai sunt acolo? Care e rolul meu? Rolul meu e doar să vin să antrenez? Atunci trebuie să cobori lângă mine. Dacă nu mai ai încredere, atunci coboară pe bancă lângă mine. Și avem discuții în timpul meciului, că poate tu vezi anumite lucruri mai bine decât mine. Măcar vino, asumă-ți și vino lângă mine pe bancă. Dacă tu țipi de acolo de sus, cum eu te-am auzit, păi cei de lângă? Sau voi din presă? Nu l-ați auzit? Era clar, îl aude toată lumea. Și era un meci fără spectatori. Îl auzeau și la televizor. Și atunci?", a declarat Mirel Rădoi, citat de GSP.

Vezi reacția lui Șumudică aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News