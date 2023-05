Mirel Rădoi, declaraţie tare: Am vrut să plec de pe banca naţionalei chiar în timpul unui meci

"Eu și acum mă înțeleg foarte bine cu cei din conducerea Federației. Nu am plecat certat cu nimeni. Dar și acum îi reproșez lui nea Mihai. Când văd că directorul tehnic al Federației iese și țipă de sus „Urcă, urcă, urcă!”, eu nu accept. Accept de la un spectator. E liber să spună ce vrea. Dar nu de la directorul tehnic. Pentru că directorul tehnic m-a pus pe mine să fac lucrul ăla. Dacă tu începi să vorbești înseamnă că nu ai încredere. Și nu trebuie să mai fiu acolo.

I-am zis că dacă se mai întâmplă a doua oară, plec.

S-a întâmplat. Și drept dovadă, am plecat. Am așteptat să se termine meciul (n.r. meciul cu Islanda din noiembrie 2021, scor 0-0). Dacă noi conduceam, plecam de pe bancă în timpul meciului. Am vrut să-l las pe Dică. Serios! Nu mi pare normal! De ce mai sunt acolo? Care e rolul meu? Rolul meu e doar să vin să antrenez? Atunci trebuie să cobori lângă mine. Dacă nu mai ai încredere, atunci coboară pe bancă lângă mine. Și avem discuții în timpul meciului, că poate tu vezi anumite lucruri mai bine decât mine. Măcar vino, asumă-ți și vino lângă mine pe bancă. Dacă tu țipi de acolo de sus, cum eu te-am auzit, păi cei de lângă? Sau voi din presă? Nu l-ați auzit? Era clar, îl aude toată lumea. Și era un meci fără spectatori. Îl auzeau și la televizor. Și atunci?", a declarat Mirel Rădoi, citat de GSP.

Stoichiţă respinge acuzaţiile: I-am zis să schimbe postul? Nu îmi reproşez absolut deloc

"Ce imixtiune când eram cocoțat în vârful tribunelor și doar strigam? Sunt simple răutați. Au fost cumva indicații tactice, i-am zis să schimbe postul? Strigam 'Hai acum, hai să dăm gol'. Ce să le zic, să stăm în apărare? E părerea lui, dacă un spectator nu poate să aibă trăiri... eu asta eram atunci. E o discuție pe care nu o mai continui. Efectiv, nu își are rostul.



Am avut niște discuții cu Mirel, am și fost împreună la un meci. Am clarificat bărbătește problema. Nu înțeleg care e discuția acum. O divergență de acum un an de zile? Un antrenor mă poate acuza doar când intervin în viața echipei. Mi se pare exagerat și refuz să mai vorbesc. Nu vreau să intru într-o astfel de polemică.



Nu îmi reproșez absolut deloc faptul că am strigat ca un suporter ca echipa mea să câștige, echipa noastră, echipa României. Nu au fost indicații tactice, nu au fost imixtiuni în stilul de joc", a declarat Mihai Stoichiţă la Orange Sport.

