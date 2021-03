Mirel Rădoi ia în calcul demisia, după dezastrul cu Armenia

Selecționerul a spus că nu este adeptul deciziilor la cald, dar că va avea o discuție, în zilele viitoare, cu șefii de la Federația Română de Fotbal.

„În momentul de față, îl am (n.r. sentimentul legat de demisie). L-am avut imediat după meci, îl am și acum. Vreau să mai treacă o perioadă de timp, e clar că o să avem o discuție zilele acestea. Cu toții poate am fi avut așteptări foarte mari de la meciul cu Germania, dar nu e posibil să vii într-un moment... Noi eram pe locul doi, Islanda era deja scoasă din calcule...”, a spus Mirel Rădoi.

„Importanța partidei le-am explicat-o din momentul în care am ajuns aici. Îmi pun semne mari de întrebare de ce nu au putut să reacționeze”, a mai spus Rădoi, după meci, la ProX.

Naționala de fotbal a României a fost învinsă, miercuri, la Erevan, la capătul unei partide dramatice. Toate golurile au fost marcate în repriza secundă. Armenia – România, 3-2 scor final!