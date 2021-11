Mirel Rădoi despre plecarea de la naţională: O decizie definitivă, după meciurile cu Islanda şi Liechtenstein

„Am ales ca întrebările vizavi de acest lucru să fie puse după aceste două meciuri, pentru că o decizie va fi luată atunci.

Le mulțumesc jurnaliștilor pentru întrebările pe care le-au adresat, au înțeles că nu vreau să discut despre această situație. A rămas, în urma unei întâlniri pe care am avut-o cu președintele și directorul tehnic al FRF, să luăm o decizie după aceste două meciuri”, a declarat Mirel Rădoi, când a fost întrebat dacă pleacă de la echipa naţională, conform Prosport.

Cum au primit jucătorii vestea

„Așa cum am spus atunci, am început să cunosc grupul destul de bine, atmosfera, felul lor de a se motiva. Ce ne face să credem că vom termina pe locul 2 este că atmosfera la nivel de grup a rămas aceeași în ultimele partide.

Înseamnă că grupul devine unul foarte puternic, indiferent dacă lipsesc 2-3 jucători. Jucătorii își dau seama cât de aproape sunt de o performanță pe care România nu a avut-o de câțiva ani. Nu cred că vor fi probleme din punct de vedere psihologic pentru jucători”, a încheiat selecționerul discuția cu presa.

După meciul cu Armenia, Rădoi a anunţat că pleacă de la naţională

”Am spus destul de clar că nu voi mai continua, dar ar trebui să vorbim despre partidele rămase, nu despre situația mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea Federației să vină cu un contract. Dacă s-ar prelungi ar trebui să fie cu acordul meu. Îmi vine greu să cred că vreți să mai fiu aici după ce în tur nu mă mai voia nimeni. Nu are rost să mai discutăm. Mă știți. Dacă am zis așa, așa rămâne. Nu mă interesează.

Din luna noiembrie, echipa națională trebuie să își găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă, eu nu voi mai fi. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea. Contractul meu se termină, să aduceți pe cine vreți dumneavoastră.

Eu am contract până în noiembrie, mai departe este treaba Federației. Oferte au fost până acum și le-am refuzat. Din punctul ăsta de vedere vă dau cuvântul meu că nu am niciun contact, nicio ofertă. Nu mă poate întoarce nimic, nici măcar soția. Și dacă Federația ar face o ofertă, nu aș accepta.

E un ciclu care s-a terminat. Federației nu am ce să îi reproșez. Am ezitat la început să vin la echipa națională pentru că aș fi vrut să termin campania pe care am avut-o la tineret. Văzând lucrurile care s-au întâmplat acolo, m-am ambiționat și am acceptat să vin la echipa mare. Am luat echipa la un baraj, o predau la fel pentru că obiectivul este locul întâi sau locul doi”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă de la finalul meciului cu Armenia, scor 1-0.

Dacă le va învinge pe Islanda și Liechtenstein, România va merge la primul baraj, indiferent de ce fac Armenia și Macedonia de Nord în noiembrie.