Mircea Lucescu, prima reacție după ce Cristi Chivu a devenit noul antrenor al echipei Inter Milano

Selecţionerul primei reprezentative a României, Mircea Lucescu, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Viena, că tehnicianul român Cristian Chivu merită din plin să antreneze formaţia italiană Inter Milano, scrie Agerpres.



"E un lucru extraordinar, iar Chivu merită din plin să o antreneze pe Inter. Pentru că ne gândim la performanţa lui ca jucător în campionatul italian, la exerienţa acumulată acolo, plus rezultatele lui cu Parma, salvarea de la retrogradare. Asta i-a dreptul, imediat ce Simone Izaghi a plecat, ca el să pretindă postul de antrenor la Internazionale Milano. Nu îi va fi uşor, deci trebuie să fim toţi alături de el. Eu sunt convins că o înteagă generaţie de copii va începe să ţină cu Inter având un român acolo", a spus Lucescu, cel care a condus-o la rândul său pe Inter în 1999.



În opinia selecţionerului României, Chivu are de luat nişte decizii importante în ceea ce priveşte lotul formaţiei milaneze pentru sezonul următor.



"Cristi are de făcut nişte alegeri foarte importante, pentru că el vine după acel 0-5 cu PSG din finala Ligii Campionilor. Iar Inter a arătat ca o echipă ori obosită, ori îmbătrânită. Aşa că va trebui să ia nişte decizii în acest sens. Sper să fie inspirat şi să ia cele mai bune decizii şi să continue performanţa de jucător ca antrenor în Italia", a menţionat Lucescu.



Antrenorul român Cristian Chivu (44 de ani) a semnat un contract pe doi ani cu echipa de fotbal Inter Milano, vicecampioana Italiei şi a Europei, a anunţat, vineri, site-ul TuttoMercatoWeb, potrivit căruia lipseşte doar anunţul oficial.



Inter Milano l-a ales pe Cristian Chivu pentru postul de antrenor, după ce s-a despărţit de Simone Inzaghi, cel care a pregătit echipa în ultimii patru ani.



Fostul internaţional român a evoluat la Internazionale între 2007 şi 2014, iar după retragere a activat ca antrenor al mai multor echipe de juniori ale grupării milaneze. Din 18 februarie 2025 şi până la finalul sezonului, Chivu a antrenat-o pe Parma, formaţie cu care a reuşit salvarea de la retrogradare.

