Mircea Badea și-a amintit de o scenă cu Bendeac și Adela Popescu, după ce Will Smith i-a dat o palmă lui Chris Rock

Will Smith i-a dat o palmă lui Chris Rock, la gala Oscar, după ce acesta a făcut o glumă despre soția sa. Mircea Badea a comentat momentul.

Will Smith, care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, l-a pălmuit pe Chris Rock, care prezenta unul dintre premii, după ce a făcut o glumă la adresa soţiei sale.

Cu câteva secunde înainte să prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunându-i că abia aşteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului „G.I. Jane”. Will Smith a reacţionat imediat în urma acelei glume, a urcat pe scena galei Oscar şi l-a pălmuit pe Chris Rock, apoi s-a întors la scaunul său din sală.

„După părerea mea, nu are nicio importanță dacă este o făcătură sau nu”, a zis Mircea Badea. „În sinea mea sunt convins că este absolut pe bune. Dar nu are nicio importanță dacă e sau nu făcătură. (...) Eu am fost, de exemplu, la o piesă de teatru chiar cu domnul Gâdea și acolo domnul Bendeac trebuia să îi dea teatral o palmă peste față doamnei Adela Popescu. Bă... a dat! A zis și Vâlcan după, într-un interviu, că i s-a strâns sufletul când a văzut treaba”, a spus Mircea Badea, luni seară, la Antena 3.

Radu Vâlcan: „Mi s-a strâns inima când a pălmuit-o Bendeac”





„Nu este plăcut să-ţi vezi persoana dragă într-o astfel de situaţie! Însă vorbim doar de un rol. Acolo nu era Adela, ci Vera, personajul interpretat de ea pe scena Teatrului Metropolis. Palma face parte dintr-un scenariu. Pe moment, mi s-a strâns inima, dar am văzut-o apoi că era foarte ok. Amândoi sunt profesionişti şi sunt convins că nu Bendeac i-a dat o palma Adelei, ci Serghei a lovit-o pe Vera”, declarase Radu Vâlcan într-un interviu.

Revenind la Will Smith, acesta este subiectul dezbaterilor pe Internet. Mulţi dintre cei aflaţi în sală au părut uluiţi de altercaţie. Diddy a fost următorul prezentator în timpul ceremoniei, unde a apărut pentru a prezenta celebrarea a 50 de ani de la lansarea filmului „Naşul”. Diddy a abordat situaţia spunând: „Will şi Chris, vom rezolva asta ca în familie. Acum mergem mai departe cu dragoste", a spus el.

„Vreau să cer scuze Academiei", a spus Will Smith în lacrimi, după ce a primit premiul Oscar pentru „cel mai bun actor în rol principal” pentru rolul din „King Richard". „Dragostea provoacă lucruri nebuneşti”, a mai spus acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News