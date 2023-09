Mircea Badea, despre Pescobar: Arată, vorbește și emană ceea ce ar trebuie să emane un om de afaceri adevărat în România

Realizatorul TV Mircea Badea a spus de ce nu ar fi mâncat niciodată la restaurantul lui Pescobar.

"Vreau să vorbim despre lucruri importante cum ar fi spețele domnului Pescobar, mare om de afaceri, care arată, vorbește și emană ceea ce ar trebui să emane un om de afaceri adevărat în România. Adică dacă mi-ați fi arătat o imagine cu domnul Pescobar sau un filmuleț în care dânsul vorbește și m-ați fi întrebat ce credeți că este domnul Pescobar, aș fi zis multimilionar, fără să clipesc, adică om de afaceri, de succes, multimilionar. După tipic dânsul are și Ferari, și Lamborghini, are tot ce trebuie să aibă, și niște restaurante în care dânsul vinde ceea ce dânsul denumește fructe de mare.

VEZI ȘI: Pescobar amenință că va merge la Parchet: Nu voi intra în niciun partid politic, nu accept să dau bani niciunui partid politic, nu mă mai șantajați în niciun fel!

Mircea Badea: Mi se întoarce stomacul pe dos

Eu nu mănânc fructe de mare. E foarte simplu, sunt alergic la foarte mulți dintre carcalacii ăia și atunci nu mănânc fructe de mare. Nu am fost niciodată la restaurantele dânsului. Nu m-aș fi dus nici dacă aș fi mâncat așa-zisele fructe de mare pentru că am aflat absolut întâmplător despre existența acestui domn de mare succes în România și am văzut și niște filmulețe pe TikTok, alea cu ligheanele, că așa e în România, fructele de mare se dau la lighean, multe.

Am văzut și eu pe la străinezi că fructele de mare au un anumit regim, și de gătit, și de transport, trebuie să fie într-un anumit fel. Adică nu luăm niște paleți, nu că ar face dânsul asta, dar nu că am luat niște paleți de din alea în prag de expirare ca să fie ieftine... Nu că ar fi cazul dânsului... Dar în niciun caz nu e cu ligheanul. Ei, la dânsul, fiind român și cu TikTok, era cu ligheanul. Nu m-aș fi dus din cauza filmulețelor, mi se întoarce stomacul pe dos, dar oricum nu mă duc că sunt alergic" a spus Mircea Badea.

VEZI ȘI: ANPC lovește din nou la Taverna Racilor. Oprirea temporară și 15.000 de lei amendă ”pe motive... bizare”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News