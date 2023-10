Minodora a împodobit deja bradul de Crăciun și a decorat casa: "Nu am luat-o razna!"

"Am în ochi numai roșu și doar moși. De două zile am început. Există o explicație, nu am luat-o razna! În două săptămâni, plec în America și stau o lună. Am făcut un sondaj de opinie. I-am întrebat pe băieții mei dacă vor ca, în momentul când intrăm în casă, să vedem casa decorată și au spus că da. Nu mai participă nimeni la acțiune.

Ei nu știu. Mai cumpăr în fiecare an doar ce apare nou și fac combinații. Când am timp, între Crăciun și Revelion, schimb decorațiile și nu mai vezi niciun moș, doar steluțe sau altceva, am o colecție. Îmi place. Totul pus la punct pentru mine este liniște, pace, lumânări parfumate, muzică ambientală. Eu nu mă uit la televizor", a declarat Minodora, la Xtra Night Show.

Întrebată dacă decorarea casei și sărbătorile îi amintesc de copilărie, vedeta a mărturisit că nu, pentru că situația materială pe care o avea atunci nu era una tocmai bună.

"Nu mă conectează cu copilăria. Că nu aveam așa ceva. Aveam trei bomboane de pom din pungile luate de mama de la muncă. Mirosul de portocale îmi place că tânjeam după el, acum mă bucur că am. Dacă veniți la mine în vizită, să veniți cu multe kilograme de portocale”, a spus cântăreața.

View this post on Instagram A post shared by Minodora (@minodorartist)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News