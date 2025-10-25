Ministrul german al Economiei, în buncăr la Kiev: „O experienţă dureroasă”

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, aflată într-o vizită oficială la Kiev, a declarat sâmbătă că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia în cursul nopţii asupra capitalei Ucrainei. Potrivit agenţiei dpa, atacurile s-au soldat cu cel puţin doi morţi şi 12 răniţi.

„A fost o experienţă dureroasă pentru mine şi, din păcate, o parte tristă a vieţii de zi cu zi a ucrainenilor”, a spus Reiche în cadrul unei conferinţe de presă.

Ministrul german a adăugat că noaptea petrecută la Kiev i-a arătat „foarte clar” că scopul atacurilor ruse asupra populaţiei ucrainene este epuizarea morală şi psihologică a acesteia.

Reiche a sosit vineri în Ucraina, în fruntea unei delegaţii guvernamentale, pentru o vizită de câteva zile. Ea a avertizat că loviturile asupra infrastructurii energetice, cu puţin timp înainte de venirea iernii, reprezintă un risc major pentru populaţie, şi a promis sprijin german pentru reconstrucţia sistemului energetic distrus.

„Germania nu va abandona poporul ucrainean”, a subliniat ministrul.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Rusia a folosit nouă rachete balistice şi zeci de drone în atacul nocturn asupra Kievului. De la începutul anului, forţele ruse au lansat aproape 770 de rachete balistice şi peste 50 de rachete de croazieră împotriva Ucrainei.