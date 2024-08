Ministrul Radu Oprea a participat la Universitatea de Vară a PES Activists Romania şi a vorbit despre preţurile crescute de pe litoralul românesc, în antiteză cu serviciile şi infrastructura de o calitată scăzută.

"Industria turismului are un potenţial extraordinar de mare în România. Evident că nu am atins deloc acel potenţial. Turismul, în general, sau intensitatea lui este direct proporţională în ultima vreme şi cu infrastructura. Construim autostrăzi într-un ritm foarte rapid, construim Autostrada Moldovei, aeroporturi, asta înseamnă o şansă de a aduce mai mulţi turişti străini în România să echilibrăm acea balanţă (comercială- n.r.). 8,5 miliarde de euro au fost banii pe care românii i-au cheltuit anul acesta în străinătate. Încă e diferenţa foarte mare cu cât cheltuie străinii la noi. Şi aici într-un parteneriat public-privat adevărat se pot rezolva lucrurile. Pentru că, dacă ne uităm pe litoral, toate hotelurile sunt proprietate privată. Fără un dialog solid între autoritatea locală, între ministerul de profil, între Ministerul Mediului, Administraţia Apelor, plajele şi licitaţiile pentru plaje sunt la ei, lucrul acesta nu s-ar putea dezvolta", a declarat Radu Oprea, citat de Agerpres.

"Am stricat conceptul de staţiune"



"Din păcate, am stricat ceva. Am stricat conceptul de staţiune. Avem blocuri de apartamente la un loc cu hotelurile. Au apărut şi e necesar să ai şi magazine de proximitate acolo unde sunt blocuri, dar staţiunea ca atare, să poţi să faci OMD - Organizaţia de Management a Destinaţiei, să vorbeşti despre el, să te duci în Germania aşa cum am avut campanii de promovare, în Franţa, în Israel, în Marea Britanie sau acolo unde avem potenţial de a aduce turişti din străinătate, nu avem cum să mergem să vorbim despre un concept solid. Care este zona de distracţie pe litoral, care este zona unde putem să atragem familiile cu copii de unu, doi, trei ani? Spunem o astfel de poveste turistului? Pentru că fără o poveste, turismul nu se vinde. Cum spunem împreună povestea?", a afirmat ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.



El a mai precizat că strategia de dezvoltare a turismului se află în avizare interministerială.



"Şi atunci în Consiliul Consultativ pentru turism am venit cu strategia pentru dezvoltarea turismului, lucrul acesta e în avizare interministerială şi îl vom face, discutăm tot timpul despre îmbunătăţirile legislative, că acestea sunt în sarcina şi în dreptul Ministerului Turismului, politicile publice. Însă, fără parteneriatul public-privat real nu voi şti să răspund niciodată la întrebarea 'de ce sunt preţurile atât de mari pe litoral'. Că nu noi, ministerul, facem preţurile, ci fiecare antreprenor care ştie cu cât îşi vinde camera pe noapte sau cu cât vinde friptura la restaurantul lui", a mai spus Radu Oprea.

Ploi şi inundaţii la mare. Adrian Câciu arată cu degetul spre autorităţile locale





"Dacă vedeţi exact ce s-a întâmplat aseară sau care este efectul unei întâmplări care a avut o anumită amploare, este nepăsarea de zeci de ani a unei autorităţi locale care nu a făcut nimic pe infrastructura acestor staţiuni. Pe de altă parte, este şi inadecvarea, pentru că tot de autoritatea locală ţine, a antreprenorilor care au proprietăţi, care au hoteluri- nu au fost obligaţi de nimeni să îşi majoreze numărul de locuri de parcare, capacitatea şi tot dacă autoritatea locală doarme ... Dar probabil că prin nişte reguli şi printr-un parteneriat real, ferm, dar şi reciproc avantajos lucrurile astea se pot rezolva. Dacă sunt întâmplări de genul acesta, se întâmplă pentru că cineva nu şi-a făcut treaba. Dincolo de hazard. Hazardul natural va exista întotdeauna. Dar este inadmisibil să îţi laşi maşina în parcare şi să o găseşti ... să nu o găseşti, că în prima fază nu o găseşti, că nu o vezi, după aia începi să vezi că de fapt ai cam pierdut-o", a spus ministrul Adrian Câciu.



Un participant la eveniment a întrebat şi care ar putea fi soluţiile pentru ca la finalul lunii septembrie să nu se mai închidă obloanele pe litoralul românesc, deoarece sunt instituţii diverse în judeţul Constanţa care organizează evenimente iarna, dar ajung să meargă în Turcia pentru a le putea desfăşura.



"Evident că trebuie un parteneriat dacă vrei să ai, de exemplu, litoralul deschis tot anul. E un parteneriat care trebuie să se nască, construit pe strategia de turism pe care o realizează Radu Oprea, dar împreună cu autorităţile locale şi cu antreprenorii privaţi. Pe de altă parte, la mine s-a schimbat modelul, deja mă urăsc unii colegi de-ai mei subalterni că le-am spus foarte clar ca formarea profesională să o facă vara la munte, iarna la mare. Dar nu am unde să îi duc la mare, poate găsim nişte hoteluri în Mamaia care sunt deschise tot timpul anului", a mai răspuns ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.



La Neptun se desfăşoară, la acest sfârşit de săptămână, Adunarea Generală şi Universitatea de Vară a PES Activists România, la care participă zeci de membri din toată ţara ai organizaţiei, precum şi demnitari şi lideri ai PSD.

