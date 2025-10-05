Ministrul Daniel David propune un pact pentru Educaţie în trei puncte

"Sărbătorim astăzi, 5 octombrie 2025, Ziua Internaţională a Profesorului (Ziua Mondială a Educaţiei), aşa cum a fost asumată aceasta la nivel internaţional, pornind de la angajamentul UNESCO, pentru a reliefa rolul esenţial al cadrelor didactice în societate.



În România trăim acum un an dificil pentru educaţie şi pentru societatea românească în ansamblu, anul 2025 fiind probabil cel mai periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989. Au mai fost ani dificili pentru ţară - atât economic, cât şi politic -, dar în 2025, crizele interne politice şi economice sunt puternic combinate, pe fondul unui război la graniţă, al unor atacuri hibride asupra ţării şi al unor crize internaţionale legate de reaşezarea arhitecturii ordinii mondiale.



Ştiu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem şi nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre. Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forţă a educaţiei: puterea de a transforma criza în progres şi incertitudinea în sens", a transmis Daniel David, ministrul Educaţiei.

"Lumea se schimbă, deci şi noi trebuie să ne schimbăm"

"Aşa cum am mai spus, în procesul de reaşezare după perioada de schimbare generată de criza fiscal-bugetară, este FUNDAMENTAL să NU revenim la vechile paradigme! Preocuparea mea este ca oamenilor educaţiei să le fie bine într-un nou sistem educaţional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcţional care ne paralizează ţara şi care trebuie reformat paradigmatic pentru a nu deveni o civilizaţie eşuată sub obscurantism şi o colonie tehnologică/ştiinţifică!

Lumea se schimbă, deci şi noi trebuie să ne schimbăm pentru a face educaţia relevantă pentru această lume. Dacă nu înţelegem asta, nu vom mai avea o ţară! Dar ştiu că noi, oamenii educaţiei, înţelegem asta! Aşadar, în spiritul acestei zile, vă invit să privim înainte împreună şi cu încredere, nu doar să rezolvăm probleme vechi sau recente, ci să avem curajul să gândim împreună un model educaţional nou în care fiecare copil şi profesor să-şi poată atinge potenţialul", subliniază ministrul Educaţiei.

Ministrul David propune un "Pact pentru Deceniul Educaţiei"

"Pentru a reuşi asta, ca un act de patriotism modern, cred că avem nevoie acum în societatea noastră de un PACT pentru Deceniul Educaţiei şi Cercetării în România (2026 - 2036), cu trei puncte simple, pe care intenţionez să-l obţin asumat de factorul politic din ţară pentru domeniul nostru:



(1) În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educaţiei şi cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent (în termeni nominali şi prin raportare la PIB).



(2) Cele două domenii dedicate cunoaşterii - educaţia şi cercetarea (ştiinţa) - rămân în aceeaşi autoritate naţională, pentru a contribui coordonat la dezvoltarea ţării ca o societate bazată pe cunoaştere.



(3) Măsurile majore în aceste domenii trebuie să corespundă unor practici UE/OECD, ţintind mereu spre cele mai bune practici UE/OECD. Devierile de la aceste practici vor fi prezentate şi argumentate public", a transmis Daniel David.