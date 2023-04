Ministrul Apărării, invitat la Washington de către reprezentanţii unor institute americane de cercetare şi analiză în domeniul securităţii

Ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, a avut, vineri, la Washington, o serie de întrevederi cu reprezentanţi ai unor institute americane de cercetare şi analiză renumite în sfera studiilor de securitate, precum Center for European Policy Analysis (CEPA), Heritage Foundation, Center for Strategic and International Studies (CSIS) şi Atlantic Council.

Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de MApN, întâlnirea cu reprezentanţii CEPA a inclus şi o masă rotundă cu membri ai comunităţii de cercetare din Washington DC, având în vedere focalizarea atenţiei mediului academic pe situaţia de securitate de la Marea Neagră.

Au fost abordate stadiul şi perspectivele războiului din Ucraina, modul în care Alianţa Nord-Atlantică a răspuns pentru a sprijini Ucraina, lecţiile învăţate şi modalităţi de a consolida sprijinul la nivel aliat pentru Ucraina.

În plus, au fost aduse în atenţie deciziile summit-ului de la Madrid, respectiv măsurile de întărire a apărării şi descurajării pe flancul estic al NATO şi modul de implementare a acestora, inclusiv în perspectiva apropiatului Summit NATO de la Vilnius, precizează sursa citată.

Oficialul român a reiterat importanţa menţinerii solidarităţii aliate, a implementării depline a deciziilor luate de liderii aliaţi cu prilejul Summit-ului de la Madrid, consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO la Marea Neagră, fiind evidenţiată şi importanţa unor decizii ce vizează modalităţi concrete de sprijin a partenerilor din regiune (Ucraina, Republica Moldova şi Georgia) în perspectiva Summit-ului din această vară din Vilnius, arată MApN.

În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii Heritage Foundation, cu cei ai CSIS şi Atlantic Council, a fost punctat momentul simbolic al vizitei care marchează 30 de ani de la semnarea Programului de Parteneriat (State Partnership Program) dintre Armata României şi Garda Naţională a Statului Alabama (National Guard of Alabama) şi a fost subliniată importanţa parteneriatului strategic pentru modernizarea forţelor armate române.

Pe agenda de discuţii s-a aflat şi situaţia de securitate generată de războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă în Ucraina şi implicaţiile asupra securităţii euroatlantice, fiind subliniată importanţa coagulării unei strategii SUA la Marea Neagră.

În context, experţii CSIS au prezentat delegaţiei MApN concluziile studiului 'The Inhospitable Sea: Toward a New US Strategy for the Black Sea Region', se mai arată în comunicatul menţionat, scrie Agerpres.

