Miliardarul Rupert Murdoch s-a logodit pentru a cincea oară, la vârsta de 92 de ani. Divorțase în 2022

Miliardarul Rupert Murdoch, proprietarul influentului grup media News Corp, s-a logodit pentru a cincea oară la vârsta de 92 de ani, a anunţat luni unul dintre tabloidele sale, New York Post, informează Agerpres, citând AFP.



Magnatul de origine australiană, care a obţinut cetăţenia americană în 1985, se va căsători cu Ann Lesley Smith, o fostă capelană a poliţiei din San Francisco, în vârstă de 66 de ani.



Potrivit New York Post, cei doi s-au întâlnit în luna septembrie a anului trecut la una dintre podgoriile californiene ale lui Rupert Murdoch, la o lună de la oficializarea ultimului său divorţ.



După câteva luni de relaţie, Murdoch a cerut-o în căsătorie de Ziua Sfântului Patrick.

Rupert Murdoch: Am ştiut că asta va fi ultima dată pentru mine





"Am fost foarte nervos. M-am temut că mă voi îndrăgosti, dar am ştiut că asta va fi ultima dată pentru mine. Ar face bine să fie. Sunt fericit", a declarat el pentru tabloidul său.



Pentru Ann Lesley Smith, rămasă văduvă în urmă cu 14 ani, "apropierea vârstei de 70 de ani înseamnă a fi în ultima jumătate a vieţii". "Am aşteptat momentul potrivit, prietenii mei sunt fericiţi pentru mine", a declarat ea pentru New York Post.

Nunta va avea loc la sfârşitul verii, potrivit tabloidului menţionat.

Rupert Murdoch divorțase în 2022





Rupert Murdoch a divorţat de cea de-a patra soţie a sa, modelul american Jerry Hall, în august 2022, după şase ani de relaţie.



Prin intermediul grupului său News Corp, magnatul, a cărui avere familială este estimată de Forbes la peste 17 miliarde de dolari, deţine sute de media, în special în SUA, inclusiv companii care controlează influentul post conservator Fox News, cotidianul economic Wall Street Journal şi tabloidul de dreapta New York Post. El este, de asemenea, patronul publicaţiilor britanice The Sun şi The Times şi al unor ziare din Australia.



Miliardarul a fost căsătorit pentru prima dată între 1956 şi 1967 cu Patricia Booker, o stewardesă australiană, iar apoi, timp de peste 30 de ani, până în 1999, cu o jurnalistă britanică, Anna Mann, care, potrivit presei de la acea vreme, a primit peste un miliard de dolari după divorţul lor.



El s-a căsătorit câteva zile mai târziu cu o femeie de afaceri de origine chineză, Wendi Deng, absolventă a Universităţii Yale, până la divorţul lor, în 2013, la New York. Magnatul are în total şase copii.

