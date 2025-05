Miley Cyrus lansează oficial albumul „Something Beautiful”: O operă pop care împarte fanii în două tabere

Cu această lansare, Miley Cyrus adaugă o nouă piesă de rezistență în cariera sa de aproape două decenii, urmând succesul remarcabil din 2023 cu Endless Summer Vacation, album ce a inclus hitul global Flowers.

Considerat de critici și fani drept una dintre cele mai anticipate lansări muzicale ale anului 2025, Something Beautiful vine și cu o premieră cinematografică de o seară, programată pentru data de 12 iunie.

Lansare spectaculoasă la Chateau Marmont

Cu câteva zile înainte de lansarea oficială, Miley Cyrus a organizat o petrecere privată la faimosul Chateau Marmont din Los Angeles. În cadrul evenimentului, artista a interpretat în premieră piese de pe noul album, precum Easy Lover, More to Lose și End of the World, dar și hituri deja consacrate, cum ar fi Flowers și The Climb, în fața unui public select.

Într-un discurs emoționant, Cyrus a vorbit despre inspirația care a stat la baza albumului: „Chiar și atunci când experiențele sunt prea greu de suportat, le învelim în panglici și încercăm să le apreciem. Asta e ceea ce am făcut cu Something Beautiful. Am transformat durerea în artă.”

Reacții împărțite din partea fanilor

Deși lansarea albumului a fost un eveniment așteptat cu nerăbdare, reacțiile din partea publicului au fost împărțite. Mulți fani au fost încântați de direcția artistică a artistei și au lăudat profunzimea emoțională a pieselor.

„Wow, doar wow. Fără cuvinte. Acest album este ceva cu adevărat frumos”, a scris un fan pe rețelele sociale. Un altul a catalogat albumul drept „o capodoperă”, în timp ce altcineva a comentat: „Noul album al lui Miley Cyrus este de aur! Mesajul, tranziția, profunzimea vocii ei. De ce plâng?”.

Pe de altă parte, nu toți ascultătorii au fost impresionați. Câteva voci critice s-au declarat dezamăgite de noul proiect: „Miley Cyrus, te iubesc fată, dar albumul ăsta e groaznic”, a scris un utilizator. Un altul a fost și mai dur: „Noul album al lui Miley Cyrus este atât de rău”.

Ce urmează pentru Miley Cyrus

În ciuda reacțiilor mixte, artista nu pare descurajată. Din contră, în cadrul evenimentului de lansare, ea a oferit indicii despre următoarea etapă a carierei sale muzicale: „Something Beautiful este doar aperitivul. Următorul meu album va fi extrem de experimental”, a declarat Miley, stârnind curiozitatea fanilor și a criticilor deopotrivă.

Miley Cyrus demonstrează încă o dată că nu se teme să exploreze noi teritorii artistice și să își reinventeze stilul.

