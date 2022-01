Mihai Trăistariu, gânduri de însurătoare: Pretendente am, nu-i o problemă asta

"Nu mă mai grăbesc. Aam avut tentative, m-am și logodit. Am zis să vină de la sine. Pretendente am, nu-i o problemă asta. Mă duc colo-colo, neavând o relație stabilă. Sunt singur de anul trecut. Nu sunt legat de nimeni. Nu am disperarea aia că nu mi-am găsit perechea. Poate caut eu pe cineva ca mine și asta-i rețeta, secretul", a spus Mihai Trăistariu pentru click.ro.

Ce a făcut de Revelion

"Am avut noroc și am cântat de Revelion, deși anul asta au fost vreo patru concerte mari, iar anul trecut, zero. În 2019 am avut 152 de concerte, deci diferența e uriașă, de la zile ale orașului, de comună, la aniversări, nunți etc. În 2021 au fost patru și eram destul de speriați, noi vorbim între noi, artiștii. Au zis că se da voie la vaccinați, dar nu rentează, că nu ies banii de bilete. Nu se umplu sălile, se anulează concertele. Am avut de Crăciun, nu știu cum s-a întâmplat, probabil scăzuse incidența, am cântat la Deva, Sinaia și Slobozia, trei concerte în aer liber. Iar de Revelion la Predeal, Sinaia, Brașov, am avut 6 concerte de Revelion, în resorturi.

Ceea ce au fost un miracol, nu știu cum au apărut dintr-o dată, în luna decembrie, toate s-au așezat, toate s-au aranjat. Poate să fie mai mult. Eu mai am vara niște terase, resorturi la malul marii unde cânt, dar sunt bani puțini - te roagă să cânți 3 piese și-ți dă bani pentru 3 piese, nu cânți nici juma de oră. Adică așa se practică la mare, ca vedetă. Cântă brandurile cu un invitat vedetă, cânți 2-3 piese, îți dă un ciubuc și fugi. Și așa faci 2-3 spectacole pe seară. Sunt și aia niște bănuți, dar nu sunt cum erau concertele mari, de altădată. De dublat tarifele, în niciun caz. Am rămas la același preț, 1500 de euro pentru un concert, 45 de minute, el se negociază până mă înțeleg cu omul", spus artistul.

Afacere prosperă la mare

"Deja am 9 rezervări pentru vară și m-am mirat. Și-au luat singuri de pe Booking, au început din decembrie, Am format deja brandul și oamenii mă caută. Sunt turiștii din 2020, care s-au întors și în 2021, și acum. Au fost peste 100 de familii vara trecută. O afacere se construiește între 3 și 5 ani, eu întru în al 3-lea an, a 3-a vara și s-a format deja clientelă. Merge mai ușor, de la sine, dar eu nu mă las, am învățat din showbiz că promovarea e cheia succesului, deci le promovez încontinuu că să vină alții și alții. Asta o să fie afacerea mea de vară cea mai bună. Fac în jur de 20.000 de mii - 25.000 de euro într-o vară. Ele merg bine. Tot 6 apartamente - garsoniere am, unul e de 2 camere și m-am mutat eu în el. Am vândut apartamentul din Constanța, în care am locuit 20 de ani, pentru că aveam rate de 5 miliarde, 3 miliarde vechi le-am dat deja, era mult prea mult. Și am mai rămas cu o rată de 7000 de lei pe lună, pe care mi-o permit. Aveam 20.000, dar am vândut apartamentul și le-am acoperit", a spus Mihai Trăistariu.

