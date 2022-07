Mihai Trăistariu vrea să fie criogenat. "Am găsit soluția. Mie nu-mi place ideea de moarte"

Mihai Trăistariu spune că nu vrea să fie înmormântat, după cum este cursul firesc al vieții, ci vrea să fie criogenat, iar mai apoi trezit peste 1.000 de ani. Artistul a povestit de ce a luat această decizie, dar și-a imaginat și cum ar putea arăta lumea peste atât de mulți ani.

„Am găsit ceva pe internet cu criogenarea, am studiat puțin și am văzut că sunt deja peste 100 de oameni criogenați. A început prin anii 80, când un baschetbalist celebru din America era într-un stadiu terminal de cancer și au venit unii și i-au spus că dacă se criogenează, există șansa să rămână în viață, îl bagă în azot, îi scoate sângele și i-l înlocuiește cu o substanță. Sunt o grămadă de oameni care au urmat procedura, criogenarea se face, costă mult, poți să-ți criogenezi doar capul sau poți să-ți criogenezi tot corpul, eu așa aș vrea. Mie nu-mi place ideea de moarte, de aici pleacă totul. Mi-au murit părinții, mi-au murit animale de companie, și sunt foarte supărat când moare cineva drag și am găsit soluția. Prin criogenare, oamenii rămân fix la vârsta la care au murit.”, a declarat Mihai Trăistariu în exclusivitate pentru Spectacola.

Mihai Trăistariu, despre cum va arăta lumea peste 1.000 de ani: O să mergem la Paris în două secunde

Principalul motiv pentru care Mihai Trăistariu și-ar dori să se criogeneze este pentru că vrea să vadă cum va evolua tehnologia și cum se va schimba omenirea.

„E fain să vezi ce va fi în viitor, asta și vreau, să mă trezesc mai târziu să văd cum va fi, cred că în 1.000 de ani o să zburăm cu toții. Tehnologia va avea un avans spectaculos și probabil noi vom vorbi prin telepatie, probabil vom zbura, eu cred și în teleportare și s-ar putea să ne și teleportăm, nu mai mergem cu vehicule. O să mergem la Paris în două secunde, multe vor fi posibile. Singura emoție pe care o am este că peste 1.000 de ani poate nu vom mai fi deloc, mai știm ce asteroid va veni? E interesant să știi că te trezești în viitor, cu altă civilizație, eu vreau să trăiesc această experiență. Vreau să mă criogenez, chiar dacă sună ciudat, nu mă deranjează. Aș face asta când îmbătrânesc de tot sau dacă aș avea o boală incurabilă, asta ar fi singura variantă pentru mine. Nu vreau să mor și să mă îngroape în pământ.”, a mai spus acesta.

Artistul mai are de achitat 3 miliarde la bancă

Mihai Trăistairu se bucură din plin de activitatea pe plan muzical pe care o are, de când s-au eliminat restricțiile impuse de pandemie. Chiar dacă are niște zile extrem de aglomerate, solistul vrea cu orice preț să plătească anul acesta măcar jumătate din datoria pe care o mai are la bancă.

„Am concerte în fiecare seară, n-am avut așa din 2019, când am avut 152 de spectacole, în 2020 zero, iar în 2021 doar patru, anul acesta am mereu. În weekenduri plec în țară, iar în timpul săptămânii cânt pe litoral. Turiștii tot vin la cazare, trebuie să mă ocup și de școala de muzică la prânz. E foarte plină ziua. Mai am 3 miliarde datorie la bancă, dar mi-am propus ca în septembrie să dau măcar un miliard jumătate, iar restul poate anul viitor și să termin.”, a mai spus artistul. Cirește continuarea pe SPECTACOLA.RO.

