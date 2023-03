Mihai Stoichiţă crede că România U21 poate câştiga Euro 2023. Marica: Ultima dată când a prezis ceva... am luat bătaie

”De câteva zile stau numai la echipele naționale și mă uit și eu când intru la o ședință ce e în jurul meu. Mă uitam ieri (n.r. – marți) la U21, pentru că m-am dus și am stat cu Emil Săndoi și cu băieții la o analiză a meciurilor Portugaliei, și când vezi Petrila, Baiaram, Grameni, Pitu, Miculescu, absolut toți care sunt pe acolo sunt jucători care decid meciuri pentru poate posibila viitoare campioană a României.

Și noi facem un caz de un jucător care a refuzat constant convocarea la echipa națională (n.r. – Cătălin Cârjan). Păi se ridică nivelul campionatului U23 din Anglia la nivelul din SuperLiga?

Și când m-am uitat la ei le-am spus: ‘Cu voi, mie nu îmi e frică să spun că mă duc să câștig Campionatul European’. Dacă mă mai gândesc că de la echipa mare poate să vină după ce termină acțiunea din vară Louis Munteanu, Tavi Popescu, mai e încă unul…

Te uiți la ei, păi când spui numele astea, probabil dacă ai avea echipa națională U21 pe mână te-ai bate la campionat în România. Asta e părerea mea”, a declarat Mihai Stoichiță pentru Fanatik.

Marica a răspuns acid: Ultima dată când a prezis ceva... am luat bătaie

"Ne batem cu pumnul în piept că suntem mari și tari și de fapt realitatea ne arată viitorul, pentru că că acești copii sunt speranța noastră, că vor face pasul către fotbalul internațional, către naționala de seniori.

Și lucrurile se bat cap în cap, iar totul pleacă de la lipsa de strategie atât pentru sportul românesc, cât și pentru fotbal.

Ultima dată când l-am auzit pe nea Mihai spunând că avem o națională care arată foarte bine, am luat bătaie cu 2-0 de la Muntenegru. Am venit acasă și am luat 3 de la Muntenegru.

Cred că e un semn de întrebare pe care trebuie să și-l pună și nea Mihai, cu tot respectul și dragul pentru dânsul. E simpatic, e un tip excelent ca om.

Profesional vorbind, când te contrazic rezultatele de o asemenea manieră, trebuie să te gândești de două ori. Nu de alta, dar tinzi să crezi că suntem luați la mișto și asta deranjează. Rezultatele spun altceva", a fost declarația lui Ciprian Marica, în exclusivitate la Digi Sport.

