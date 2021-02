Mihai Stoica și Ion Crăciunescu, scandal: N-o să ți-o iert niciodată!

„Meme” l-a criticat pe fostul arbitru pentru că acesta a susținut că penalty-ul acordat lui Hermannstadt împotriva FCSB a fost unul corect.

Iată schimbul de replici:

Ion Crăciunescu: Eu am vorbit despre faza penalty-ului și am încercat să aduc niște argumente. Și am zis că fotbalistul de la Hermannstadt joacă mingea regulamentar, iar portarul nu rămâne pe loc, sare și deplasează piciorul drept pe direcția de deplasare a adversarului. Se produce un contact. În acest context, când nu joci mingea și împiedici un adversar, e penalty. Nu știu de ce mă descalifică pe mine o astfel de decizie.

Mihai Stoica: Nu-i împiedică deplasarea niciunui jucător. Asta e ce văd eu. Unde să alerge, că intră cu capu-n bară!?

Ion Crăciunescu: Una e să te oprești, alta e să sari cum o face portarul. Ce să zic, 'domne, nu e contact'?

Mihai Stoica: Nu cumva fotbalistul Sibiului caută contactul?

Ion Crăciunescu: Meme, tu ai jucat și fotbal. El dă cu picioru-n minge.

Mihai Stoica: Ioane, el duce piciorul spre Vlad! Eu asta văd! I-aș fi dat chiar galben.

Ion Crăciunescu: El ce să facă? Să se evapore după ce a jucat mingea?

Mihai Stoica: Să lase piciorul jos. El s-a dus în portar. Nu pot să neg evidența.

Ion Crăciunescu: Cred că ar trebui să-ți ceri scuze pentru acuzația gravă făcută. N-o să ți-o iert niciodată.

Mihai Stoica: Aș putea să prezint scuze, că scuzele nu se cer, se prezintă. Dar dacă zici în continuare că e penalty... Consider că tu negi evidența.

Ion Crăciunescu: Eu nu mai vreau să intru în discuție cu acest individ.

Mihai Stoica: S-a auzit de prima dată când ai zis, gata, ești foarte dur.

Ion Crăciunescu: În afară de calitățile lui, printre altele, este și aceea de a jigni. Din păcate, cu el nu poți să porți o discuție...

Mihai Stoica: Gata, nu ne mai certa acum, lasă-ne în pace, că ne-ai înnebunit! Acum suni să cerți! Am înțeles, nu mă ierta, dar nu am venit aici, în emisiune, ca să mă sune Crăciunescu să mă certe!

Ion Crăciunescu: Am sunat să-mi spun părerea. Dai din gură non-stop, notează digisport.ro.

Schimbul de replici a avut loc în emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.