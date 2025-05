Mihai Daraban (CCIR), la dezbaterea electorală: E cel mai bun sondaj de opinie / video

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a atras atenția asupra faptului că România depinde excesiv de importuri pentru bunuri de larg consum. Potrivit acestuia, importurile de 126 de miliarde de euro reflectă preferințele reale ale consumatorilor români, iar Guvernul ar trebui să ia măsuri concrete pentru a atrage investiții în producția locală.

„Trebuie să ne îngrijoreze, domnule președinte, faptul că nu producem nimic în România, faptul că acest stat s-a bucurat întotdeauna la TVA-ul pe care persoana fizică îl donează statului când se duce de Black Friday și își cumpără râșniță de cafea, cuptor cu microunde, aspirator.



Vor trebui niște măsuri, și aici așteptăm din nou răspunsul dumneavoastră, ce putem face, ce puteți face, ce va face guvernul pe care îl veți păstori pentru atragerea acelor investiții în România, pentru bunuri de larg consum. Avem oglinda consumatorului român...

Îmi pare rău că nu sunt casele de sondare a opiniei publice, dar vreau să le spun că cel mai bun sondaj de opinie în rândul consumatorului este cifra de la import, cea de 126 de miliarde de euro. Aia, dacă o desfacem și o analizăm, vedem cu adevărat ce vrea consumatorul din România, pentru că la el ne raportăm, la nimeni altcineva", a spus Mihai Daraban.

„Etapa în care România va face exporturi cu valoare adăugată mare este departe"

Președintele CCIR a explicat că România este departe de a produce exporturi cu valoare adăugată mare, din cauza lipsei de inovare și cercetare, unde ocupă ultimul loc în UE. El susține că brandurile locale nu pot echilibra balanța comercială, iar soluția este atragerea de investiții în producția internă de bunuri de larg consum, pentru a răspunde cererii interne și a stimula creșterea PIB-ului din producție autohtonă.

„Eu cred că etapa în care România va face exporturi cu valoare adăugată mare este departe, și departe vă spun pentru că Eurostatul spune că suntem pe ultimul loc la inovare-cercetare în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că brand românesc cu valoare adăugată mare, substanțială, nu avem. Trebuie să recunoaștem.



Am tot respectul față de gemul de Topoloveni, dar să nu cumva să credem că vânzând gem de Topoloveni vom echilibra balanța comercială sau niște soiuri de vin inventate după ce am aderat la Uniunea Europeană în 2007 – că este o inflație de branduri și foarte bine că sunt, dar trebuie să însemne ceva la export.



Noi va trebui să aducem acele investiții în bunuri de larg consum. Cred că cea mai prăpădită gospodărie din România are televizor. Noi nu asamblăm niciun televizor în România. E un fapt. V-am spus de râșnița de cafea. Nici aia.... Bem toți cafea.



Sunt niște obiective pe care trebuie să le atingem ca să satisfacem acest consum intern. Este foarte sănătos să creștem PIB-ul pe consum, dar PIB-ul pe consum produs în România, indiferent de naționalitatea producătorului”, a spus Mihai Daraban la dezbatere găzduită de către Camera de Comerț și Industrie a României.

