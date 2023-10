"Mi-e frică, mi-e groază, mi-e prea greu, mi-e rău!" Maia Morgenstern, îndurerară din cauza războiului din Israel. Are familia acolo

Maia Morgenstern e singură în aceste momente! Rudele ei au decis să rămână în Israel. În ciuda pericolelor cauzate de război, familia ei nu dorește să se întoarcă în România. De câteva zile, actrița își exprimă durerea și îngrijorarea în online. În urmă cu câteva ore, Maia a postat următorul mesaj:

"A trecut o săptămână. Doar o săptămână. Prea curând. Sau prea repede. Sau prea greu. Sau prea mult. Nu vreau, refuz să spun "prea târziu". În tot acest timp, în această săptămână m-am aruncat în activitate cu o frenezie, cu o obstinație, cu o încăpățânare, cu îndârjirea pe care mi-o (re)cunosc doar când vreau să scap, să evadez. Să mă scutur de propriile gânduri, spaime, trăiri. Să fug de propriile dureri, sau de ecoul durerilor altora, pe care le percep ca pe ale mele.

Mi-e frică, mi-e groază, nu le pot duce, nu le pot suporta, nu știu a le gestiona. Mi-e prea greu, mi-e rău. Prefer să mă agit, să mă zbat, să mă mișc. Prea mult, mereu prea mult. Exagerat, mi se reproșează mereu: faci prea mult. Exact: în această săptămână ce s-a scurs , de sâmbăta trecută până azi, am făcut prea mult, am exagerat în toate direcțiile, în toate sensurile. Am fugit de toate gândurile, de toate concluziile, am încercat să mă îndepărtez de toate spaimele mele. Am fost în faza de negare?!Probabil că așa m-ar diagnostica specialiștii, atotcunoscătorii în ale meandrelor și zbaterilor minții și sufletului omenesc. Mi-am spus/impus în această săptămână de nu-știu-câte-ori să nu mă las...

Poate că e fake, poate e o manipulare, poate nu e chiar așa. Oh, cât mi-aș fi dorit în săptămâna asta de doliu (doliu neconsumant, neținut, dacă pot spune asa!) să fie doar...propagandă. Cred că-i pentru prima dată în viață când mi-aș fi dorit să fie trucaje/ fotografii trucate și știri false ale propagandei antisemite și antiisraeliene. Doamne iartă-mă. Din păcate, nu este așa: totul este adevărat. Real. Iar trezirea din coșmar este și mai dureroasă și mai cumplită. La noi se stă o săptămână "șivă", o săptămână în doliu. Se stă la pământ, în jale. Eu acum de abia devin conștientă de drama ce se derulează sub ochii noștri. Vă rog să-mi îngăduiți sa-mi țin doliul, să-mi plâng lacrimile, să-mi jelesc speranțele spulberate" a scris actrița pe contul personal de Facebook.

