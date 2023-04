"Mi-a fost foarte greu". Bogdan Ioan, despre participarea la Vocea României: "Din punct de vedere tehnic, nu meritam să câştig"

"Mi-a schimbat viaţa. Eu, de vreo patru ani, eram în facultate la Iaşi, la Arhitectură şi toţi prietenii îmi spuneau "Mă, de ce nu te duci? Participă, nu mai sta! Ce tot pierzi timpul cu facultatea asta? Tu trebuie să cânţi!". Eu nu luasem lecţii de canto, nu studiasem. Eram autodidact. Îmi doream să particip. Urmărisem toate sezoanele, dar nu mă simţeam pregătit pentru că eram conştient că, în momentul în care eu mă voi duce acolo, voi întâlni mulţi concurenţi cu un background muzical în spate, ani de canto. Fetele din finală toate cântau de la 6-7 ani. Eu m-am apucat de cântat pe la 17-18 ani şi la nivel de amator.

"Mi-a fost foarte greu"

Dar am zis, după ce am terminat facultatea, acum este momentul să particip. M-am dus mai mult din curiozitate. Mă rugam să se întoarcă măcar un scaun să pot lua şi eu parte la experienţa aceea, să văd ce se întâmplă în spatele camerelor. Dacă nu participam, cu siguranţă aveam regrete.

A venit momentul acela, a fost audiţia aceea. A fost atât de viralizată la nivel naţional şi internaţional şi atunci mi-am dat demisia, pentru că am simţit că urmează un moment foarte important. Am cântat Michael Jackson, ceva ce ştiam. Provocarea a fost că, după, a trebuit sa cânt nu neapărat ce voiam eu. Aici a fost provocarea, pentru că eu, de la săptămână la săptămână, trebuia să studiez 1-3 piese. Mi-a fost foarte greu. Eu nu aveam tehnică, aici era problema.

"Din punct de vedere tehnic, poate eu nu meritam să câştig Vocea României"

Aveam foarte multe minusuri. Din punct de vedere tehnic, poate eu nu meritam să câştig Vocea României. Dar momentul acela, la audiţii, cu emoţia aceea... Lumea a văzut ceva în mine, m-a votat. Chestia asta m-a obligat să le arăt oamenilor care m-au votat că nu a fost degeaba. Voi mi-aţi dat acea şansă pe care mi-am dorit-o. Dintotdeuna am vrut să fac carieră în muzică, dar ştiam că e foarte greu şi atunci am zis că ăsta este trenul acela. Mi-am dat demisia, am renunţat la arhitectură şi m-am apucat de studiu, după acel concurs. Încă studiez", a spus Bogdan Ioan, într-un interviu pentru Spectacola.

