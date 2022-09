Metoda folosită de un tânăr rus pentru a-și rupe piciorul. Urla de durere, dar și-a dorit cu orice preț să scape de mobilizare - Video

Un tânăr rus care încerca să evite serviciul militar în Rusia i-a cerut prietenului său să-i rupă piciorul pentru a nu fi recrutat, scrie Daily Star. Așa-numita "mobilizare parțială" face parte din planul Rusiei de a-și spori forța de invazie a Ucrainei, iar după semnarea decretului de către Putin, bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani le-a fost interzis să părăsească regiunile în care locuiesc.



Mobilizarea militară a provocat proteste ample în țară și panică în rândul tinerilor care au luat măsuri din ce în ce mai radicale pentru a evita serviciul militar. Unii au încercat să părăsească țara și să treacă granița către țări din apropiere precum Georgia, Kazahstan și Mongolia, formând cozi de zeci de kilometri.

Într-un videoclip, un rus arată gesturile disperate pe care unii sunt pregătiți să le facă pentru a evita să fie chemați la război. Acesta și-a rugat prietenul să îi rupă piciorul. Pe filmare se vede cum băiatul se așează la capătul scărilor și își pune picioarele pe trepte. Câteva secunde mai târziu, prietenul lui vine sărind peste piciorul lui, spărgându-i oasele. Bărbatul scoate un urlet și se dă într-o parte din cauza durerii chinuitoare pe care o simte.

"Recruții din Federația Rusă își rup picioarele pentru a nu fi mobilizați", scrie în descrierea video-ului.



Acesta este unul dintre numeroasele exemple despre ceea ce cred, de fapt, tinerii ruși despre planul lui Putin de a invada Ucraina. Un bărbat a spus pentru Econimist: "Am căzut în iad – așa văd eu". Un altul spera ca vederea lui slabă să-l scutească de la mobilizare.

