Messi declară la Paris că visează la Champions League. „Clubul este gata să lupte pentru toate trofeele”

Lionel Messi, proaspăt legitimat la Paris Saint-Germain, spune că visează să mai câștige o dată UEFA Champions League. Conform BBC, Messi crede că „are echipa capabilă să o facă”.

PSG încă nu a câștigat până acum prestigioasa competiție europeană de fotbal, după ce a pierdut finala din 2020 cu Bayern Munchen. „Ținta și visul meu este să câștig încă o dată Champions League”, a spus Messi în conferința de presă de dezvăluire a înțelegerii cu PSG.

???? The moment Leo Messi met with the ???????? fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx