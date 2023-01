Mesajul postat de Elena, una dintre cele 68 de victime ale accidentului aviatic din Nepal, fix înainte de prăbușirea aeronavei. Era însărcinată

Accidentul aviatic din Nepal, soldat cu cel puţin 68 de morţi, este cea mai mare tragedie aeriană din ultimii 30 de ani din această ţară. Una dintre victimele incidentului este Elena Banduro, o rusoaică în vârstă de 33 de ani.

Vloggerița încărcase pe Instagram o poză cu ea în avion, cu mesajul: "Mergi în Nepal!", cu doar câteva clipe înainte avionul să se prăbușească. Postările de condoleanțe au inundat rețelele de socializare ale Elenei, după ce aceasta a murit. Femeia era cunoscută pentru natura veselă și a fost descrisă drept "cel mai strălucitor și mai bun suflet".

În plus, sora Elenei a dezvăluit că aceasta aștepta un copil și era în drum spre Nepal pentru a-și vizita iubitul. Potrivit biografiei de pe Facebook, ea era managerul de marketing al unei afaceri cu sediul central în Rusia, scrie zeenews.india.com.

Ea lucrase anterior în relații publice pentru o altă afacere, postând actualizări despre călătoriile ei pe rețelele de socializare. O iubitoare de călătorii, Elena a vizitat Rezervația Naturală Caucaz în octombrie 2022, o rezervație naturală rusească care include o regiune accidentată din Munții Caucazului de Nord-Vest. Acum era într-o altă călătorie aventuroasă în Nepal.

Ultimul mesaj pe care i l-a scris surorii ei

Cu o zi înainte de catastrofă, ea a vorbit ultima oară cu sora ei, Ksenia.

"Ea mi-a scris la 4:59 a.m. (ora Moscovei): Bună dimineața, în Nepal, 7.44 a.m. Mă duc la aeroport pentru că am un zbor spre Pokhara chiar acum", i-i-a scris Elena surorii ei.

Ksenia a mărturisit că Elena a spus abia recent familiei despre sarcina ei. Ea călătorea destul de des și obișnuia să posteze fotografii și videoclipuri pe Instagram din vacanțele ei, inclusiv din Crimeea, Kazahstan, insula Iturup și Vârful lui Adam din Sri Lanka.

O cântăreață și un dansator de balet, printre victimele accidentului aviatic

Printre victimele confirmate ale accidentului aviatic se numără și cântăreața populară Nira Chhantyalm, care călătorea la Pokhara pentru a cânta a doua zi. Era cunoscută pentru combinarea muzicii tradiționale nepaleze cu tendințele moderne, având peste 100.000 de urmăritori pe contul ei TikTok, scrie abc.net.au.

Printre străinii care călătoreau în avionul care s-a prăbușit au fost cinci indieni, patru ruși, doi sud-coreeni și pasageri din Australia, Argentina, Regatul Unit și Franța. Britanicul decedat a fost identificat drept Ruan Crighton, un dansator de balet talentat din Essex.

Aproximativ 350 de persoane au murit începând din anul 2000 din cauza prăbuşirii avioanelor sau elicopterelor în Nepal, ţară unde se află opt dintre cele mai înalte 14 vârfuri muntoase din lume, inclusiv Everest, şi unde condiţiile meteorologice se pot schimba brusc, potrivit Agerpres. Autorităţile de la Kathmandu au decretat luni, 16 ianuarie, zi de doliu naţional şi au creat o comisie specială care va investiga dezastrul şi va recomanda măsuri pentru a se evita asemenea incidente în viitor.

