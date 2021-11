Mesaje după ce Cicilia Șerbănescu, primar al comunei Adamclisi, profesor și inginer agronom, a murit

„Doamna Dorina Șerbănescu, o colegă liberală, primar al comunei Adamclisi, a plecat către o lume mai dreaptă. Dumnezeu să o aibă în pază. Condoleanțe familiei”, a transmis primarul Constanţei, Vergil Chiţac.

În seara zilei de 15 noiembrie, Dorina Cicilia Șerbănescu s-a stins din viață. „Inima mea mi-a făcut probleme, dar este mai mult vina mea, fumatul combinat cu stres, odihnă mai puţină. Dar Dumnezeu a ales că eu să trec peste aceasta cumpănă şi să mă simt bine. Nu pot să descriu în cuvinte cât sprijin am primit din partea colegilor, prietenilor şi întregului personal medical începând cu doamnele din Adamclisi, personalul celor 2 ambulanţe, medicilor şi personalului medical din Spitalul Judeţean Constanţa. Mii de mulţumiri”, scria pe Facebook, în urmă cu trei zile, primarul din Adamclisi.

Și filiala Constanţa a Partidului Naţional Liberal a transmis că este alături de familia greu încercată. „Filiala Constanța a Partidului Național Liberal este alături de familia greu încercată a iubitei si regretatei noastre colege si prietene, Dorina Cicilia Șerbănescu. Primar al comunei Adamclisi, profesor și inginer agronom, Dora a reusit să schimbe fața localității prin iubirea pentru comunitate, devotamentul si eforturile de multe ori supraomenești.Vestea trecerii ei la cele veșnice a căzut ca un trăsnet peste noi toți. Dora a fost in primul rand un om extraordinar si va rămâne in inimile tuturor celor ce au cunoscut-o Condoleanțe familiei. Dumnezeu să o odihnească în pace!



Prefectul Silviu Coșa și-a exprimat, la rândul său, profundul regret pentru trecerea în neființă a primarului din Adamclisi. „Ori de câte ori mă gândeam la un primar cu care să demarez un proiect, mă gândeam la doamna primar din Adamclisi. Colega noastră, Dora Șerbănescu. Este motivul pentru care prima echipă mobilă pentru vaccinarea populației a ajuns în Adamclisi. Listele au fost întocmite de Dora, care suna localnicii, răspundea tuturor, îi lămurea pe oamenii din comună. Era genul de primar care nu aștepta ca lucrurile să se întâmple, ci punea mâna pe telefon, avea mereu o vorbă bună și încerca să facă lumea un loc mai sigur. Dora Șerbănescu. Un om implicat, responsabil, care trăia pentru comunitatea ei, a plecat dintre noi. O mare pierdere pentru familie, pentru comunitate și pentru toți cei care au avut onoarea să o cunoască. Dumnezeu s-o odihnească!”