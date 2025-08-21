Data actualizării: | Data publicării:

De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Stiri
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mai mulți mercenari ai lui Potra sunt puși în libertate, atât cei aflați în arest preventiv, cât și cei aflați în arest la domiciliu. 

UPDATE: Ministerul Public precizează: 

”Având în vedere unele articole referitoare la dosarul penal care a făcut anterior obiectul comunicatului de presă din data de 1 august 2025, facem precizarea ca înlocuirea măsurii arestării preventive s-a datorat exclusiv faptului că a expirat perioada maximă de 6 luni în care aceasta poate fi dispusă în cursul urmăririi penale. 

Menționăm câteva dintre obligațiile pe care instanța le-a stabilit pentru inculpați:

- să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea organului judiciar; 
- să nu se deplaseze în mun. București; 
- să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; 
- să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență; 
- să nu participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice;
- să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme”.

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horațiu Potra: Ioan Lup, Andrei Florin Lup şi Manfred Ioan Hauptman. Cei trei sunt puși sub control judiciar. 

Cererea de eliberare a fost făcută chiar de procurorii de la Parchetul general. 

”Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 6720/284/P/2024. Înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, a inculpaţilor: Lup Andrei-Florin; Lup Ioan; Hauptman Manfred Ioan”, se arată în decizia instanţei, conform Agerpres. 

Cei trei nu pot părăsi teritoriul României, vor purta brăţări electronice de supraveghere, nu au voie să intre în Bucureşti şi să participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice şi nu au voie să deţină arme.

De asemenea, instanţa a dispus revocarea măsurii arestului la domiciliu pentru alţi 10 mercenari, plasaţi de asemenea sub control judiciar, cu aceleaşi interdicţii ca primii trei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor
21 aug 2025, 19:38
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
21 aug 2025, 17:08
Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției
21 aug 2025, 15:34
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
21 aug 2025, 11:02
Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi
21 aug 2025, 08:39
Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina
20 aug 2025, 20:54
ParintiSiPitici.ro
„Ce sunteți voi, copiii din România, balaur cu șapte capete?!” Avertismentul Laviniei Stan pentru școala românească: „Asta nu mai e o generație să o ții cu forța!” / VIDEO
21 aug 2025, 20:57
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
20 aug 2025, 21:25
Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani
20 aug 2025, 17:07
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
20 aug 2025, 13:17
Dosarul Nordis: Vladimir Ciorbă scapă definitiv de controlul judiciar
20 aug 2025, 10:18
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
19 aug 2025, 22:48
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
19 aug 2025, 22:39
A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție
19 aug 2025, 20:42
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Val de critici după poziția CSM față de pensia magistraților: Justiția fie trebuie să tacă, fie să-și găsească alt comunicator
04 aug 2025, 23:21
Condamnarea lui Secureanu, anulată de CAB. Dosarul se reia de la zero după 9 ani
04 aug 2025, 20:43
CSM transmite că vor ”decență politică, salarii și pensii europene”: Soluții simpliste, care nu rezolvă problema
04 aug 2025, 17:11
Schimbare de încadrare în dosarul Georgescu. Fostul candidat, făcut complice ca urmare a implicării în planurile grupării Potra
04 aug 2025, 10:27
Furia străzii a ajuns în instanță. 19 persoane, trimise în judecată în dosarul deschis în cazul violenţelor de la sediul BEC după respingerea candidaturii lui Georgescu
01 aug 2025, 16:26
Dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu: 18 inculpați, audiați pentru „răsturnarea ordinii constituționale”
01 aug 2025, 12:47
Un tânăr din Alba, în arest după ce a violat o minoră și a condus fără permis
01 aug 2025, 13:09
Șefa CSM, ”siderată” de Nicușor Dan
31 iul 2025, 15:48
Două mașini incendiate în București: Un bărbat de 63 de ani, reținut de poliție
31 iul 2025, 14:48
CCR, criticată de fostul președinte Augustin Zegrean: De ce spune că reforma lui Bolojan pentru pensiile magistraților va trece și de când ar trebui aplicată
31 iul 2025, 12:48
Ancheta în portul Constanța, anunț de ultim moment al DNA
31 iul 2025, 09:56
CSM respinge reforma Guvernului în domeniul pensiilor de serviciu: „Prim-ministrul nu are competența de a iniția un astfel de demers”
30 iul 2025, 17:44
Avocatul Bărbuceanu, semnal de alarmă: „Punct sensibil în reforma pensiilor. E neconstituțional”
30 iul 2025, 17:22
Anchetă de amploare în sistemul medical: Medici și farmacişti acuzaţi de decontări ilegale de medicamente pentru boli grave
30 iul 2025, 11:06
Percheziții de amploare la suspecți din clanurile Pian și Purcel, acuzați că racolau femei prin metoda "loverboy"
30 iul 2025, 08:38
Cheloo a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și a făcut scandal. A ieșit pozitiv la drugtest
29 iul 2025, 20:54
Magistrații reacționează la intențiile Guvernului privind vârsta de pensionare
29 iul 2025, 17:54
Scenariu de film: Unde s-ar ascunde criminalul Emil Gânj- surse MAI
28 iul 2025, 19:27
Decizie în justiție pentru Piedone
28 iul 2025, 16:16
Bărbat dat în urmărire internațională pentru furturi de 300.000 euro, reținut de polițiști pe aeroportul din Bacău
28 iul 2025, 14:57
DNA, precizări de ultimă oră despre Anastasiu și șpaga către funcționara ANAF. Răsturnare de situație
26 iul 2025, 16:22
Schimbare de atitudine a Greciei, odată cu extrădarea lui Plahotniuc? Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
26 iul 2025, 16:22
Dosar penal după ce Plahotniuc a fost prins în Grecia cu documente ”românești”. MAI anunță că pașaportul NU era fals
25 iul 2025, 19:25
CSM îi ia apărarea şefului DNA, după cazul Piedone: Agresivitatea limbajului folosit de unii politicieni depăşeşte libertatea de exprimare
25 iul 2025, 14:17
Polițist de la vama Siret, arestat pentru trafic de droguri în colaborare cu o rețea transfrontalieră
25 iul 2025, 14:16
Justiția română se bucură de mai multă încredere decât Guvernul, Parlamentul și presa, arată un studiu european
25 iul 2025, 09:08
Cele mai noi știri
acum 7 minute
Vila din Aviatorilor, care trebuia să-i revină unui ”fost șef al statului român”, dată de Ilie Bolojan spre închiriere
acum 25 de minute
Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson - Surse Reuters
acum 40 de minute
Hidroelectrica, mesaj de ultimă oră despre facturi. Prețul final facturat
acum 58 de minute
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
acum 1 ora 10 minute
Pompier rănit grav în incendiile de vegetație din Portugalia. Autospecială cuprinsă de flăcări (VIDEO)
acum 1 ora 23 minute
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
acum 1 ora 38 minute
Ambasada SUA la București, anunț despre vizele spre America, după ce expiră: Începând cu 2 septembrie
acum 1 ora 41 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
O companie de stat a rămas fără bani de salarii. Sindicatele cer demisia de onoare
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
acum 8 ore 49 minute
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel