De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor

Mai mulți mercenari ai lui Potra sunt puși în libertate, atât cei aflați în arest preventiv, cât și cei aflați în arest la domiciliu.

UPDATE: Ministerul Public precizează:

”Având în vedere unele articole referitoare la dosarul penal care a făcut anterior obiectul comunicatului de presă din data de 1 august 2025, facem precizarea ca înlocuirea măsurii arestării preventive s-a datorat exclusiv faptului că a expirat perioada maximă de 6 luni în care aceasta poate fi dispusă în cursul urmăririi penale.

Menționăm câteva dintre obligațiile pe care instanța le-a stabilit pentru inculpați:

- să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea organului judiciar;

- să nu se deplaseze în mun. București;

- să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

- să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență;

- să nu participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice;

- să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme”.

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horațiu Potra: Ioan Lup, Andrei Florin Lup şi Manfred Ioan Hauptman. Cei trei sunt puși sub control judiciar.

Cererea de eliberare a fost făcută chiar de procurorii de la Parchetul general.



”Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 6720/284/P/2024. Înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, a inculpaţilor: Lup Andrei-Florin; Lup Ioan; Hauptman Manfred Ioan”, se arată în decizia instanţei, conform Agerpres.



Cei trei nu pot părăsi teritoriul României, vor purta brăţări electronice de supraveghere, nu au voie să intre în Bucureşti şi să participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice şi nu au voie să deţină arme.

De asemenea, instanţa a dispus revocarea măsurii arestului la domiciliu pentru alţi 10 mercenari, plasaţi de asemenea sub control judiciar, cu aceleaşi interdicţii ca primii trei.

