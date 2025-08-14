Data publicării:

Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, îl amenință pe Hunter Biden cu acțiune în instanță pentru o serie de afirmații care o implică.

Melania Trump a avertizat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, cerând despăgubiri de peste 1 miliard de dolari, după ce acesta a afirmat că ar fi fost prezentată soțului ei de către infractorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit BBC.

Melania Trump demontează afirmațiile lui Hunter Biden

Avocații primei doamne, care s-a căsătorit cu președintele SUA Donald Trump în urmă cu 20 de ani, au descris afirmația drept „falsă, defăimătoare și calomnioasă”.

Fiul fostului președinte american Joe Biden a făcut comentariile în cadrul unui interviu la începutul acestei luni, în care a criticat dur vechile legături ale lui Trump cu Epstein.

Donald Trump a fost prieten cu Epstein, însă a susținut că relația lor s-a rupt la începutul anilor 2000, după ce acesta i-ar fi „luat” angajați de la spa-ul clubului său de golf din Florida.

O scrisoare trimisă de avocații Melaniei către un avocat al lui Hunter Biden îi cere acestuia să își retragă afirmația și să își prezinte scuzele, altfel va fi acționat în instanță pentru „daune de peste 1 miliard de dolari”.

Scrisoarea susține că prima doamnă a suferit „pagube financiare și de imagine semnificative” din cauza afirmației repetate de Biden.

De asemenea, îl acuză pe fiul cel mic al lui Biden că are „un lung istoric de a folosi numele altora în avantajul său” și că a făcut afirmația respectivă „pentru a atrage atenția”.

Ce a spus fiul fostului președinte american

Într-un interviu amplu acordat regizorului Andrew Callaghan, publicat la începutul acestei luni, Hunter Biden a afirmat că documente nepublicate legate de Epstein l-ar „implica” pe președintele Trump.

El a spus că „Epstein i-a prezentat-o pe Melania lui Trump - conexiunile sunt atât de extinse și profunde”. Scrisoarea primei doamne a SUA remarcă faptul că afirmația era parțial atribuită jurnalistului Michael Wolff, autorul unei biografii critice despre președinte.

Într-un interviu recent pentru publicația americană Daily Beast, Wolff ar fi susținut că Melania era cunoscută de un asociat al lui Epstein și Trump atunci când și-a întâlnit actualul soț.

Publicația a retras ulterior articolul după ce a primit o scrisoare de la avocatul primei doamne, care contesta conținutul și modul în care a fost prezentată povestea.

Nu există nicio dovadă că cei doi ar fi fost prezentați unul altuia de Epstein, care s-a sinucis în închisoare în timp ce aștepta procesul, în 2019.

În scrisoarea adresată lui Hunter Biden, prima doamnă îl acuză că s-a bazat pe un articol eliminat între timp ca sursă a afirmațiilor sale, articol pe care îl descrie ca „fals și calomnios”.

Cum s-ar fi cunoscut, de fapt, cei doi

Un articol publicat în ianuarie 2016 de Harper's Bazaar menționa că prima doamnă l-a întâlnit pe Donald Trump în noiembrie 1998, la o petrecere găzduită de fondatorul unei agenții de modele.

Melania Trump, 55 de ani, a declarat pentru publicație că a refuzat să-i dea numărul de telefon deoarece el „era cu o altă femeie”.

Articolul menționa că Trump se despărțise recent de a doua soție, Marla Maples, cu care a divorțat în 1999. Anterior, a fost căsătorit cu Ivana Trump între 1977 și 1990.

Scrisoarea vine după mai multe săptămâni de presiuni asupra Casei Albe pentru a face publice așa-numitele „fișiere Epstein”, documente anterior nedivulgate legate de investigația penală împotriva pedofilului condamnat.

Înainte de a fi reales, Trump a declarat că va publica aceste documente dacă va reveni la Casa Albă, însă FBI și Departamentul de Justiție au declarat în iulie că nu există nicio „listă incriminatoare” de clienți asociați ai lui Epstein.

Citește și: Trump i-ar fi trimis lui Epstein un poem obscen și un desen de ziua lui. Acum se cere copia documentului

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
14 aug 2025, 10:06
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
14 aug 2025, 04:37
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
ParintiSiPitici.ro
Țara în care copiii nu merg la școală până la 7 ani, nu au teme și totuși ajung printre cei mai inteligenți din lume. Secretul pe care părinții îl caută
13 aug 2025, 09:50
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
13 aug 2025, 09:03
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO
13 aug 2025, 09:08
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
12 aug 2025, 22:10
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
12 aug 2025, 21:52
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
12 aug 2025, 20:52
Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia
12 aug 2025, 20:36
Trupele urcrainene care luptă contra Rusiei resping cedările teritoriale: Să le dai cui? Să le dai pentru ce? / Reuters
12 aug 2025, 19:36
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
12 aug 2025, 19:06
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
12 aug 2025, 18:51
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
12 aug 2025, 18:26
Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video
12 aug 2025, 16:13
Bulgaria dă vina pe turiștii români pentru peste 90% din parcările ilegale din zonele protejate
12 aug 2025, 15:57
Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal
12 aug 2025, 14:52
Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc
12 aug 2025, 14:02
Țara europeană care suferă de o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil
12 aug 2025, 12:47
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
12 aug 2025, 10:24
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
12 aug 2025, 09:26
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
12 aug 2025, 10:14
Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră
12 aug 2025, 08:35
Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 08:48
Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a spus „da”
12 aug 2025, 03:29
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
11 aug 2025, 22:03
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
11 aug 2025, 21:50
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
11 aug 2025, 21:15
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
11 aug 2025, 20:54
Nawrocki, așteptat de Trump la Casa Albă: A fost dezvăluită agenda discuțiilor dintre președinții Poloniei și Statelor Unite ale Americii
11 aug 2025, 20:00
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni
11 aug 2025, 19:39
Merz vrea să se consulte cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea liderului american cu Putin
11 aug 2025, 19:01
Zelenski, înaintea întâlnirii Trump–Putin: "Concesiile" faţă de Rusia nu o vor convinge să oprească războiul
11 aug 2025, 17:30
Prima măsură semnată de Karol Nawrocki, noul președinte suveranist din Polonia: Fără impozite pentru părinții cu doi sau mai mulți copii
11 aug 2025, 17:15
Patru reactoare nucleare din Franța, oprite din cauza unei invazii masive de meduze
11 aug 2025, 17:13
Cele mai noi știri
acum 16 minute
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
acum 16 minute
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
acum 27 de minute
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
acum 29 de minute
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
acum 46 de minute
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz,  în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati
acum 47 de minute
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
acum 1 ora 0 minute
Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la Cincinnati (WTA) 
acum 1 ora 0 minute
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel