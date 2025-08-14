Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, îl amenință pe Hunter Biden cu acțiune în instanță pentru o serie de afirmații care o implică.

Melania Trump a avertizat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, cerând despăgubiri de peste 1 miliard de dolari, după ce acesta a afirmat că ar fi fost prezentată soțului ei de către infractorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit BBC.

Melania Trump demontează afirmațiile lui Hunter Biden

Avocații primei doamne, care s-a căsătorit cu președintele SUA Donald Trump în urmă cu 20 de ani, au descris afirmația drept „falsă, defăimătoare și calomnioasă”.

Fiul fostului președinte american Joe Biden a făcut comentariile în cadrul unui interviu la începutul acestei luni, în care a criticat dur vechile legături ale lui Trump cu Epstein.

Donald Trump a fost prieten cu Epstein, însă a susținut că relația lor s-a rupt la începutul anilor 2000, după ce acesta i-ar fi „luat” angajați de la spa-ul clubului său de golf din Florida.

O scrisoare trimisă de avocații Melaniei către un avocat al lui Hunter Biden îi cere acestuia să își retragă afirmația și să își prezinte scuzele, altfel va fi acționat în instanță pentru „daune de peste 1 miliard de dolari”.

Scrisoarea susține că prima doamnă a suferit „pagube financiare și de imagine semnificative” din cauza afirmației repetate de Biden.

De asemenea, îl acuză pe fiul cel mic al lui Biden că are „un lung istoric de a folosi numele altora în avantajul său” și că a făcut afirmația respectivă „pentru a atrage atenția”.

Ce a spus fiul fostului președinte american

Într-un interviu amplu acordat regizorului Andrew Callaghan, publicat la începutul acestei luni, Hunter Biden a afirmat că documente nepublicate legate de Epstein l-ar „implica” pe președintele Trump.

El a spus că „Epstein i-a prezentat-o pe Melania lui Trump - conexiunile sunt atât de extinse și profunde”. Scrisoarea primei doamne a SUA remarcă faptul că afirmația era parțial atribuită jurnalistului Michael Wolff, autorul unei biografii critice despre președinte.

Într-un interviu recent pentru publicația americană Daily Beast, Wolff ar fi susținut că Melania era cunoscută de un asociat al lui Epstein și Trump atunci când și-a întâlnit actualul soț.

Publicația a retras ulterior articolul după ce a primit o scrisoare de la avocatul primei doamne, care contesta conținutul și modul în care a fost prezentată povestea.

Nu există nicio dovadă că cei doi ar fi fost prezentați unul altuia de Epstein, care s-a sinucis în închisoare în timp ce aștepta procesul, în 2019.

În scrisoarea adresată lui Hunter Biden, prima doamnă îl acuză că s-a bazat pe un articol eliminat între timp ca sursă a afirmațiilor sale, articol pe care îl descrie ca „fals și calomnios”.

Cum s-ar fi cunoscut, de fapt, cei doi

Un articol publicat în ianuarie 2016 de Harper's Bazaar menționa că prima doamnă l-a întâlnit pe Donald Trump în noiembrie 1998, la o petrecere găzduită de fondatorul unei agenții de modele.

Melania Trump, 55 de ani, a declarat pentru publicație că a refuzat să-i dea numărul de telefon deoarece el „era cu o altă femeie”.

Articolul menționa că Trump se despărțise recent de a doua soție, Marla Maples, cu care a divorțat în 1999. Anterior, a fost căsătorit cu Ivana Trump între 1977 și 1990.

Scrisoarea vine după mai multe săptămâni de presiuni asupra Casei Albe pentru a face publice așa-numitele „fișiere Epstein”, documente anterior nedivulgate legate de investigația penală împotriva pedofilului condamnat.

Înainte de a fi reales, Trump a declarat că va publica aceste documente dacă va reveni la Casa Albă, însă FBI și Departamentul de Justiție au declarat în iulie că nu există nicio „listă incriminatoare” de clienți asociați ai lui Epstein.

