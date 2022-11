Meghan Markle, ținta unor amenințări reale, pe vremea când locuia în Marea Britanie: "Am avut echipe care investigau. Oamenii au fost urmăriți penal"

Neil Basu, fostul şef al brigăzii antiteroriste din Marea Britanie, a spus că amenințările împotriva ducesei de Sussex sunt "dezgustătoare” și "reale”, potrivit dailymail.co.uk.

Întrebat dacă sunt credibile, el a răspuns: "Absolut! Și dacă ai fi văzut lucrurile care au fost scrise și le-ai fi primit... genul de retorică care este online. Dacă nu știi ce știu eu, te-ai simți sub amenințare tot timpul". Basu a spus că au existat amenințări la adresa lui Meghan Markle de mai multe ori, adăugând: "Am avut echipe care investigau. Oamenii au fost urmăriți penal pentru aceste amenințări".

Într-un interviu pentru Channel 4, el a sugerat, de asemenea, că opiniile sale deschise despre rasă l-au împiedicat să devină șeful Agenției Naționale a Criminalității și a cerut o represiune împotriva ofițerilor rasiști. Fostul polițist de top a sugerat că rasismul este încă o problemă în poliție și a spus că noul comisar al poliției metropolitane, Mark Rowley, "a făcut ceea ce trebuia”, solicitând mai multă putere pentru demiterea ofițerilor.

Mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând ”nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta”

Meghan Markle a considerat că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”.

Tina Brown susține, în cartea sa „The Palace Papers: Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil”, că Meghan Markle a dorit să aibă un statut de „doamnă la conducere”, după ce ea și Harry au avut succes cu turneul din Australia, la scurt timp după nunta lor.

Meghan Markle nu ar fi înțeles care este scopul acestor angajamente oficiale. Un fost angajat de la Palat i-a spus Tinei Brown că ducesa de Sussex a considerat multe vizite de modă veche și că ea ar fi preferat să scoată în evidență anumite cauze pentru care lupta, scrie Mirror.co.uk.

La întoarcerea din turneu, Meghan Markle nu a putut să înțeleagă de ce nimeni nu o felicită. Atunci, potrivit autoarei, Meghan Markle a considerat că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”.

Mai mult, conform sursei citate, mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând, cu diferite ocazii: „Nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta!”

Momentul în care Meghan Markle a amenințat că o să se despartă de Prințul Harry. Noi detalii ies la iveală

Meghan Markle i-ar fi spus prințului Harry că va pune capăt relației lor dacă el nu va confirma public că formează un cuplu, potrivit Times of London, scrie Insider.

Două surse anonime au declarat că Meghan Markle i-a dat un ultimatum lui Harry în ceea ce privește relația lor.

„Ea spunea: Dacă nu faci o declarație prin care să confirmi că sunt iubita ta, mă voi despărți de tine!”, a declarat o sursă pentru Times.

O altă sursă a declarat pentru publicație că Harry era „speriat, spunând: O să mă părăsească!”

Harry l-ar fi contactat pe Jason Knauf, secretarul de comunicare, și i-ar fi spus să publice o declarație prin care să confirme relația sa cu Meghan și să condamne tratamentul pe care l-a primit din partea tabloidelor britanice.

