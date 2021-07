Meghan Markle, "doar un CÂINE cu os". Prințul Harry, avertizat. Familia regală lucrează pentru ÎNDEPĂRTAREA ei

Lady Colin Campbell, biografa familiei regale, a făcut de-a lungul timpului mai multe dezvăluiri despre Meghan Markle și Prințul Harry, despre mutarea lor și planul pe care l-a avut Ducesa de Sussex.

Aceasta a aruncat bomba în presa din Marea Britanie după ce a spus că Meghan Markle "este nepotrivită pentru noi și pentru țară" și să Prințul Harry a fost avertizat.

În ceea ce privește avertismentul pentru Harry, ea susține că înainte ca Ducii să se căsătorească, Prințesa Anne, mătușa Prințului Harry, a avut cele mai interesante remarci negative cu privire la actriță.

"Nu te căsători cu această fată, e nepotrivită. E nepotrivită pentru noi, pentru țară, pentru treaba pe care o facem. Meghan e doar în căutare de atenție", i-ar fi spus Prințesa Anne lui Harry, potrivit Daily Express.

Meghan Markle, "este ca un câine cu os"

Lady Colin Campbell a mai spus că Meghan Markle se adresează "tuturor celor care îi pot realiza visele"



În cel mai recent videoclip de pe YouTube, biografa a spus că ducesa de Sussex este ca un "câine cu os" și că oamenii nu ar trebui să o subestimeze pe Ducesă, pentru că ea se adresează doar celor despre care simte sau crede că o pot ajuta.

"Convingerea mea este că Meghan se află în casa ei din Montecito, jucându-se, fiind mama Prințesei Lilibet și a Prințului Archie și, ca un câine cu os, nu va renunța la acest obiectiv. Nici ea nu renunță la celelalte obiective ale ei", a spus ea, adăugând ca Familia Regală lucrează împotriva lui Harry și Meghan, pentru a-i îndepărta.

"Monarhia trebuie să se comporte decent, altfel oamenii își vor pierde respectul. Uneori, când ești decent, durează puțin mai mult ca să prevalezi, dar răbdarea este o virtute. Harry și Meghan s-au repezit. Au jucat deja toate cărțile lor majore", a mai spus ea, potrivit entertainmentdaily.co.uk

Meghan Markle, pusă la punct. Prințul Harry, întâlnire secretă cu fosta iubită

Biograful regal Penny Junor a pus-o la punct pe Meghan Markle în documentarul "Harry și William. Ce n-a mers bine".

Penny Junor spune că a fost îngrozită de interviul pe care soția Prințului Harry, Meghan Markle, i l-a oferit jurnalistei Oprah Winfrey.

Biograful este de părere că destăinuirile făcute de Ducesa de Sussex nu ar fi trebuit să apară niciodată la televizor.

"Am auzit povești triste încă de la început, despre cum Meghan Markle obișnuia să supere oamenii din jurul ei. Membrii familiei regale nu sunt celebrități. Ei doar lucrează în această instituție. Am fost îngrozită de interviul pe care i l-a oferit lui Oprah. Acestea nu sunt declarații care să fie făcute în spațiul public. Sunt genul de lucruri pe care ar trebui să le spui în timp ce te afli pe canapeaua unui psihiatru", a declarat Penny Junor, potrivit Page Six.

Prințul Harry, întâlnire cu fosta iubită, când a fost în Marea Britanie

Tabloidele din Marea Britanie lansează o speculație bombă legată despre vizita Prințului Harry în Marea Britanie. Deși nimic nu este foarte clar, se spune că acesta s-ar fi văzut la Londra, cu fosta sa iubită, Cressida Bonas.

Mai mult, site-ul Gossip Cop comentează un material din publicația Woman’s Day potrivit căruia Meghan Markle ar fi fost îngrijorată în legătură cu revenirea prințului Harry în Anglia, lucru care nu s-ar datora tensiunilor din Familia Regală.

Revista a titrat, conform Gossip Cop, că Harry și Bonas au avut o "întâlnire secretă" și a prezentat o imagine ștearsă în care cei doi mergeau împreună.

O sursă apropiată familiei a declarat că fosta iubită a lui Harry a venit de multe ori în vizită la Prințesa Eugenie, cea alături de care Prințul Harry și-a petrecut cea mai mare parte a timpului cât a stat în Marea Britanie.

"Cressida a ajuns deseori la Eugenie, fapt care nu a putut să scape atenției lui Meghan. Pun pariu că mintea lui Meghan și-a făcut loc ideea că Harry și Cressida s-ar putea întâlni la Frogmore, fără ca ea să știe. Mai ales că s-a întors în California", a arătat sursa respectivă.

