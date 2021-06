Meghan Markle a născut. Boris Johnson, mesaj pentru Ducii de Sussex, după Megxit

Premierul britanic Boris Johnson i-a felicitat duminică pe prinţul Harry şi pe soţia sa Meghan Markle pentru naşterea fetiţei lor Lilibet Diana.

Acesta a publicat mesajul pe contul de Twitter.



"Felicitările mele ducelui şi ducesei de Sussex pentru naşterea fiicei lor", a scris Boris Johnson.

În plus, Ducii de Sussex au fost felicitați cu acest prilej şi de Fundaţia Jocurilor Invictus, un eveniment internaţional sportiv pentru veterani răniţi pe câmpul de luptă creat la iniţiativa prinţul Harry.



"Felicitări patronului nostru ducele de Sussex şi ducesei de Sussex la naşterea celui de al doilea copil! Bine ai venit în familia Invictus Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor!", se menţionează în mesaj, citează Agerpres.

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat nașterea celui de-al doilea copil.

Ducele și Ducesa de Sussex au devenit părinții unei fetițe.

Cei doi mai au un fiu, pe Archie Mountbatten-Windsor, care a împlinit pe data de 6 mai vârsta de 2 ani.

Meghan și Harry și-au numit fetița Lilibet „Lili” Diana Mountbatten-Windsor, scrie BBC.

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor s-a născut vineri la 11:40 într-un spital din Santa Barbara, California.

Atât mama, cât și copilul sunt sănătoși și bine, a transmis cuplul într-un comunicat.

Lilibet Diana ar fi trebui să se nască pe 10 iunie, adică exact data la care Prințul Philip ar fi împlinit 100 de ani.

Cei doi copii ai Prințului Harry nu primesc titluri regale până când Prințul Charles nu va ajunge Rege.

Cu toate acestea, micuța este al 11-lea strănepot al Reginei Elisabeta și este a opta în succesiunea la tron.

Într-un mesaj de mulțumire pe site-ul Archewell al cuplului, aceștia au spus:

"Pe 4 iunie, am fost binecuvântați de sosirea fiicei noastre, Lili. Ea este mai mult decât ne-am fi putut imagina vreodată și rămânem recunoscători pentru dragostea și rugăciunile pe care le-am simțit de pe tot globul. Vă mulțumim pentru amabilitatea și sprijinul dvs. continuu în acest moment special pentru familia noastră", au transmis ei.

