Medicul Vasi Rădulescu: Domnule Bittman... Hai, curaj și la vaccinare! E posibil să plângeți puțin după

Medicul și scriitorul Vasi Rădulescu are un mesaj pentru artistul Dan Bittman.

„Domnule Bittman, v-am urmărit, cam fără să vreau, comentariile privitoare la blestemata asta de pandemie. Spun fără să vreau pentru că nu le-am căutat eu, ci mi-au picat în fața retinelor, pe legea algoritmilor facebook-iști. Știu că aveți o melodie cu Și bărbații plâng câteodată, dar zău, ați plâns în perioada asta de ați fi putut umple cu lacrimi câteva bazine olimpice, dar nu le avem deloc, darămite goale. Ați contestat măsurile luate, ați contestat masca, v-ați pus de-a curmezișul vaccinării, v-ați lamentat despre pierderile uriașe de v-au ajuns vaietele până dincolo de noi.

Ce-ar fi să stați un pic locului și să vedeți clar cum coroborarea măsurilor cu actul normal al vaccinării a dus la renunțarea purtării măștii în exterior în Israel?

Și cum, tot acolo, restaurantele sunt deschise?

Și cum, tot acolo, cazurile noi sunt numărabile pe degete?

Nu asta vă doriți și dumneavoastră? Cred că vreți fără mască, vreți restaurante deschise, vreți concerte posibile. Trecem peste faptul că eu nu voi călca niciodată la un eveniment în care veți fi prezent, nici dacă-mi veți da un inel fermecat, ca-n Lord of the Rings, dar să zicem că mai aveți totuși un public. Nu vreți oare să-i cântați acelui public?

Bun. Ce-ar fi să ne punem de acord cu o chestiune?

Citiți bine: vaccinarea e singura modalitate de a ieși din pandemie. Ați declarat recent, fir-ar el de algoritm care-mi scoate toate părerile în cale, că preferați un tratament în locul vaccinului. Așadar, preferați să faceți boala, apoi să luați tratament, ca să scăpați de ea. Prevenție, ioc! Logic este să nu facem nicio boală, că asta ne permite medicina modernă. Și să lăsăm tratamentele pentru situații excepționale, la oameni care nu se pot vaccina și fac boala. Uite, India a folosit niște combinații de vitamine, minerale, antiparazitare, antibiotice. Le-a oferit populației. Nu a mers nimic. E jale acum acolo. Nu există un tratament care să prevină și să vindece boala. Medicii apelează la dexametazonă în cazuri selecționate, la oxigen, la ventilatoare, dar o substanță clară și extrem de potentă nu există. Dar hei, există vaccin. Care împiedică boala. Și care, recent, a arătat că ține protecția pentru cel puțin opt luni (că atât au apucat să verifice), pentru TOATE tulpinile.

Dar nu, tu Bittman, Bittman!

Știința vorbește prin rezultatele ei remarcabile. Vedem rezultatele din Israel. Ele nu mint. Vedem tabloul cumplit din India (au început să arunce cadavre în Gange, pentru că unii nu au bani de incinerare). Sper că ne dorim să ieșim din pandemie. Putem. Cu vaccinuri.

Ce ar fi, dragă domnule Bittman, să ascultați de știință, de medici, de experți, și să nu vă mai lamentați atât? Ce ar fi să recomandați audienței dumneavoastră vaccinarea? Adică așa cum e normal. O recomandați. Nu o impune nimeni. Nici noi, medicii, nu o facem cu forța. O recomandăm, pentru că e un act natural, nu așa cum susțin unii conspiraționiști, că ar fi nu știu ce ritual satanic, nazist sau mai știu eu cum. E act natural, ca rod al formidabilei științe. Cei din Israel au priceput asta repede. Și de asta sunt unde sunt acum. Noi mai avem, că unii trag într-o direcție și alții în cea opusă. Că așa e la noi”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe drvasiradulescu.ro.

„Hai, curaj și la vaccinare. E posibil să plângeți puțin după, dar va fi de emoție, că ați făcut un lucru măreț”, a conchis Vasi Rădulescu.