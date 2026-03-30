€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
Măsuri de sprijin în Sectorul 4: taxa de dezvoltare urbană, eliminată. Ajutor de 600 de lei pentru carburanți și transport public compensat
Data actualizării: 15:05 30 Mar 2026 | Data publicării: 15:04 30 Mar 2026

Măsuri de sprijin în Sectorul 4: taxa de dezvoltare urbană, eliminată. Ajutor de 600 de lei pentru carburanți și transport public compensat
Autor: Alexandra Curtache

Primarul Daniel Băluță

Primăria Sectorului 4 anunță un pachet de măsuri urgente pentru sprijinirea cetățenilor cu venituri reduse, în contextul creșterii accelerate a costului vieții. Autoritățile locale elimină taxa de dezvoltare urbană și oferă ajutoare financiare pentru carburanți și transport public.

Într-un context economic tensionat, marcat de scumpiri semnificative și scăderea puterii de cumpărare, autoritățile din Sectorul 4 al Capitalei intervin cu măsuri concrete pentru susținerea populației vulnerabile.

Primarul Daniel Băluță a prezentat un set de decizii adoptate cu sprijinul Consiliului Local, menite să reducă presiunea financiară asupra locuitorilor.

Taxa de dezvoltare urbană, revocată

Una dintre principalele măsuri vizează eliminarea taxei de dezvoltare urbană, introdusă la începutul anului 2025. Decizia intră în vigoare de la 1 aprilie.

Cetățenii care au achitat deja taxa pentru anul în curs vor primi înapoi suma de 444,75 lei, corespunzătoare perioadei rămase până la finalul anului. În schimb, cei care nu au plătit vor datora doar 148,25 lei pentru intervalul ianuarie–martie, când taxa a fost activă.

Recuperarea banilor sau compensarea acestora cu alte obligații fiscale se va face online, prin platformele digitale ale administrației locale.

Primarul Daniel Băluță

Ajutor de 600 de lei pentru carburant

Primăria introduce și un sprijin financiar destinat șoferilor: un ajutor de 600 de lei pentru carburant, acordat în trei tranșe a câte 200 de lei, pe parcursul a șase luni.

Pentru a beneficia de acest ajutor, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

  • domiciliul în Sectorul 4 de cel puțin un an;
  • deținerea unui singur autoturism cu motor de maximum 2.000 cmc;
  • venituri de cel mult 5.000 lei/persoană sau 10.000 lei/familie;
  • statut de angajat, cu minimum trei luni vechime;
  • plata la zi a taxelor și impozitelor.

Cererea se depune online, prin aplicația Primăriei sau platforma dedicată.

Transportul public, compensat până la 50%

În paralel, administrația locală propune decontarea a 50% din abonamentul pentru transportul public, în limita a 100 de lei lunar, pentru o perioadă de șase luni.

Acest sprijin nu poate fi cumulat cu ajutorul pentru carburant, însă poate fi acordat mai multor membri ai aceleiași familii. Condițiile de eligibilitate sunt similare.

Primarul Daniel Băluță

Primarul: „Situația economică este extrem de delicată”

Primarul Daniel Băluță a justificat măsurile prin deteriorarea rapidă a indicatorilor economici, invocând scăderea investițiilor, a producției industriale și a consumului.

„Puterea de cumpărare a scăzut semnificativ, iar efectele sunt devastatoare pentru nivelul de trai. În aceste condiții, administrația locală trebuie să fie de partea cetățenilor”, a declarat edilul.

Sprijin direcționat către persoanele active

Autoritățile subliniază că ajutoarele sunt orientate în special către persoanele active, cu scopul de a susține menținerea locurilor de muncă și stabilitatea financiară a familiilor.

Măsurile vor intra în vigoare etapizat, începând cu 1 aprilie, și vor putea fi accesate exclusiv online.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
sector 4
carburanti
ajutor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close