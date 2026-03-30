Măsuri de sprijin în Sectorul 4: taxa de dezvoltare urbană, eliminată. Ajutor de 600 de lei pentru carburanți și transport public compensat

Primăria Sectorului 4 anunță un pachet de măsuri urgente pentru sprijinirea cetățenilor cu venituri reduse, în contextul creșterii accelerate a costului vieții. Autoritățile locale elimină taxa de dezvoltare urbană și oferă ajutoare financiare pentru carburanți și transport public.
Într-un context economic tensionat, marcat de scumpiri semnificative și scăderea puterii de cumpărare, autoritățile din Sectorul 4 al Capitalei intervin cu măsuri concrete pentru susținerea populației vulnerabile.
Primarul Daniel Băluță a prezentat un set de decizii adoptate cu sprijinul Consiliului Local, menite să reducă presiunea financiară asupra locuitorilor.
Una dintre principalele măsuri vizează eliminarea taxei de dezvoltare urbană, introdusă la începutul anului 2025. Decizia intră în vigoare de la 1 aprilie.
Cetățenii care au achitat deja taxa pentru anul în curs vor primi înapoi suma de 444,75 lei, corespunzătoare perioadei rămase până la finalul anului. În schimb, cei care nu au plătit vor datora doar 148,25 lei pentru intervalul ianuarie–martie, când taxa a fost activă.
Recuperarea banilor sau compensarea acestora cu alte obligații fiscale se va face online, prin platformele digitale ale administrației locale.
Primăria introduce și un sprijin financiar destinat șoferilor: un ajutor de 600 de lei pentru carburant, acordat în trei tranșe a câte 200 de lei, pe parcursul a șase luni.
Pentru a beneficia de acest ajutor, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:
Cererea se depune online, prin aplicația Primăriei sau platforma dedicată.
În paralel, administrația locală propune decontarea a 50% din abonamentul pentru transportul public, în limita a 100 de lei lunar, pentru o perioadă de șase luni.
Acest sprijin nu poate fi cumulat cu ajutorul pentru carburant, însă poate fi acordat mai multor membri ai aceleiași familii. Condițiile de eligibilitate sunt similare.
Primarul Daniel Băluță a justificat măsurile prin deteriorarea rapidă a indicatorilor economici, invocând scăderea investițiilor, a producției industriale și a consumului.
„Puterea de cumpărare a scăzut semnificativ, iar efectele sunt devastatoare pentru nivelul de trai. În aceste condiții, administrația locală trebuie să fie de partea cetățenilor”, a declarat edilul.
Autoritățile subliniază că ajutoarele sunt orientate în special către persoanele active, cu scopul de a susține menținerea locurilor de muncă și stabilitatea financiară a familiilor.
Măsurile vor intra în vigoare etapizat, începând cu 1 aprilie, și vor putea fi accesate exclusiv online.
