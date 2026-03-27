Daniel Băluță anunță subvenții pentru cetățenii afectați de inflație și criza carburanților. Cine sunt eligibilii și cum se poate obține ajutorul

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat acordarea unor subvenții, timp de șase luni, pentru o categorie de cetățeni, ca măsură de sprijin în contextul inflației ridicate, crizei carburanților și presiunii crescute asupra veniturilor familiilor.

Într-un context economic tot mai tensionat, marcat de scăderea puterii de cumpărare cu 25%, o contracție vizibilă a producției industriale, 52.000 de noi șomeri, inflație care depășește 10% și majorări consistente ale taxelor și impozitelor, românii resimt zilnic presiunea asupra veniturilor și a mobilității lor. Criza este amplificată de blocarea Strâmtorii Ormuz, care a generat o creștere accentuată a prețurilor la combustibil, afectând atât consumatorii, cât și mediul de afaceri. În fața acestor provocări, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat măsuri concrete de sprijin pentru o categorie precisă de cetățeni, prin subvenții menite să atenueze impactul economic resimțit în această perioadă complicată. Detalii despre modul de acordare a ajutorului, beneficiarii eligibili și sursele de finanțare au fost prezentate de edil într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii "Punctul Culminant" moderată de Victor Ciutacu.

Cine sunt cei eligibili

"Este normal să existe acest impuls de a-i determina și pe alții să ia de îndată măsuri și să nu se gândească mai mult decât trebuie. Oamenii au nevoie de ajutor acum. Oamenii pe care îi ajutăm nu sunt decât aceia care se duc în fiecare zi la serviciu. Vrem să-i ajutăm pe oameni să-și mențină locurile de muncă, pentru că din taxele și impozitele pe care ei le plătesc funcționează statul român. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vrem să luăm toate măsurile necesare pentru a atenua acest șoc. Evident, nu este suficient să se întâmple lucrul acesta doar în Sectorul 4. Avem un sistem foarte simplu.

Alte condiții și sumele acordate

Oamenii vor face dovada, cei care îndeplinesc condițiile necesare, și vor primi un ajutor. Este vorba despre cei care au, per membru al familiei, un venit mai mic de 5000 de lei. Adică, dacă sunt mamă, tată, copil, nu trebuie să aibă împreună mai mult de 15.000 de lei net. Lor ne adresăm, celor care au un loc de muncă și cotizează. O altă condiție este capacitatea cilindrică a mașinii. Trebuie să fie sub 2000 de centimetri cubi. Sunt niște condiții de foarte mare bun simț. Ne adresăm celor care muncesc și aduc resurse pentru România. Vorbim de un ajutor de 200 de lei net, 6 luni de zile, o lună da, o lună nu. Sursa acestor bani este reprezentată de taxele și impozitele locale.

Documentele necesare și sursele de bani

(...) Îți deschizi în aplicația pe care o avem, se numește Sectorul 4, deci nu are cum să fie confundată, un cont. Ai un buton separat pentru acest sprijin financiar. Documentele justificative sunt simple; este vorba despre un document de identitate, date despre contul bancar și card, respectiv o adeverință de salariat și o declarație pe propria răspundere. Banii intră direct pe card. Acestea sunt condițiile pe care le punem pentru că nu vrem să aducem oamenii la coadă. Ne-am săturat cu toții de cozi. Dacă ar fi cozi, nu ar mai fi un ajutor, ci o altă problemă în plus. Efortul pe care îl estimez pentru Sectorul 4 pentru această subvenție este undeva pe la 2 sau 3 milioane de lei pe lună. Taxele și impozitele au crescut. Este adevărat că Sectorul 4 are investiții uriașe, 5 miliarde de euro din bani europeni, și e un avantaj mare pe care îl avem într-un asemenea proces", a explicat Daniel Băluță.

CITEȘTE ȘI: Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme

