Marius Şumudică, mesaj războinic înainte de meciul de la Berna: Nu bag autobaza în poartă

El consideră că echipa elveţiană are prima şansă să câştige întâlnirea din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.



"Având în vedere că brigada va fi din Turcia, probabil că voi juca tot cu trei fundaşi centrali. Pentru că ei sunt obişnuiţi cu lucrul ăsta, asta aşa ca o ironie a sorţii, că vom avea arbitri din Turcia. CFR a întâlnit Young Boys anul trecut într-o fază de calificare în grupe când ei se puteau califica şi cu un singur punct, a odihnit jumătate de echipă. La noi a jucat cu toată echipa, iar în ultima etapă de campionat dacă nu luau meciul ăsta în serios nu odihneau opt jucători. La ultimul meci de campionat au odihnit opt jucători din primul 'unsprezece'. Este o finală, o finală care porneşte de la 0-0, golul marcat în deplasare ştiţi bine că nu mai are nicio relevanţă. Şi atunci, mâine pornim de la 0-0, 90 de minute sau 120, poate lovituri de departajare, nu se ştie ce se întâmplă. Trebuie să fii precaut în astfel de situaţii, mai ales că jucăm în faţa publicului de aici. Dar nu am venit să ne predăm, să ne baricadăm, se bag autobaza în poartă sau ceva de genul. Avem şi noi surprizele noastre, vom pune şi noi probleme, pentru că altfel e foarte greu să pleci cu un rezultat pozitiv. Consider că ei au un plus jucând această finală acasă şi cred că şansele pleacă undeva de la 60-40% pentru ei în momentul de faţă", a declarat Şumudică într-o conferinţă de presă, citat de Agerpres.

Ce se întâmplă dacă scorul e egal





Tehnicianul consideră că loviturile de departajarea, în cazul în care se va ajunge acolo, sunt o loterie şi că jucătorii săi vor face tot posibilul pentru a se impune în timpul regulamentar de joc: "Penalty-urile sunt o loterie, am pierdut două trofee aşa. Acolo contează mentalul jucătorilor, te poţi lega de mai mulţi factori la acest gen de calificare. Eu îmi doresc să practicăm un joc bun, să luptăm până la ultima picătură de sudoare, să dăm tot ce avem mai bun".



Marius Şumudică speră ca jucătorii săi să devină adevăraţi eroi în partida de marţi seara, dăruindu-se total pentru calificarea în play-off-ul competiţiei.



"Jucătorii ştiu foarte bine ce au de făcut şi cred că mâine veţi vedea un CFR Cluj care îşi va vinde foarte scump piele. Să ajungi în play-off-ul Champions League înseamnă multe, inclusiv calificarea automată în grupele Europa League, ceea ce ne stă la îndemână. Suntem la un singur joc de a îndeplini un obiectiv destul de măreţ pentru noi. E clar că suprafaţa de joc nu ne avantajează, ei se antrenează aici zi de zi. Cunosc stadionul, joacă acasă, echipa are altă viteză de joc. Iar ei sunt o echipă de viteză, dar avem şi noi armele noastre. Încercăm să îi blocăm şi să îi surprindem. Sper să avem ocazia să facem mai mult decât am făcut la Cluj. Sper ca mâine să vedeţi nişte eroi, în sensul bun al cuvântului. Le-am spus că la fotbal nu a murit nimeni din cauza efortului şi dacă va trebui să folosim măştile de oxigen vom face şi lucrul acesta. Voi face tot ce e posibil ca jucătorii mei în momentul când vor părăsi această arenă să aibă capul sus şi să fie mândri de ceea ce au realizat, chiar dacă vor fi scoşi de o echipă care în momentul de faţă are o cotă de piaţă superioară faţă de noi", a mai spus Marius Şumudică.



CFR Cluj va întâlni marţi, în deplasare, de la ora 21:30, formaţia Young Boys Berna, în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. În meciul tur, scorul a fost egal, 1-1.