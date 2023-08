Marius Manole a întrerupt un interviu acordat Georgianei Ioniță (Spectacola.ro): Așa se poartă pantalonii ăia?! / video

Doar că... în timpul interviului, Marius Manole a fost uimit de cineva care trecea pe lângă el. „Așa se poartă pantalonii ăia?!”, a zis nedumerit Marius Manole uitându-se la felul în care persoana respectivă era îmbrăcată, iar răspunsul Georgianei Ioniță a fost râzând: „N-ați văzut nimic! Așa se purtau în anii 2000”. „Da... dar moda revine”, a completat actorul.

Marius Manole a avut o vară plină și urmează o toamnă și mai plină. Din păcate pentru el însă... nu a avut vacanță, fiind implicat în multe piese de teatru, dar și în filmările noului serial Groapa, de la PRO TV.

„Eu nu am avut vacanță, că am lucrat ba la teatru, ba la filmările de la Groapa, așa că am avut doar două-trei zile de vacanță. Urmează, din 26 august, în fiecare seară spectacol, până în decembrie. Cred că sunt vreo 20 și ceva de piese în care joc în momentul ăsta”, a declarat Marius Manole pentru Spectacola.ro.

Georgiana Ioniță l-a întrebat cum se descurcă cu toate proiectele în care este implicat și de unde își ia energia.



„Mănânc mult. Am energie, mereu am avut energie. Problema la mine nu este energia, ci că a trebuit să învăț să spun „nu”. Din păcate, la mine asta nu e o știință. Încă n-am învățat, dar o să învăț eu, când nu o să mai pot. Îmi place mult ce fac și nu am nicio problemă. De când am scăpat de dorința asta de a mă plăcea toată lumea și de a fi foarte bun în tot și accept doar să fiu bine și să mă distrez, nu mai am niciun fel de presiune și atunci lucrurile devin foarte ușoare.

Nici nu fac multe lucruri ca să spui că deranjez prea tare pe cineva, dar nu știi niciodată... în zilele noastre. Poți să nu faci nimic și oricum îți iei hate. Dar eu am umor la asta și nu mă supăr niciodată. Chiar le răspund tuturor... și cui mă face urât, cui mă face strâmb, cui mă face mic, netalentat, oricui răspund, așa că nu am o problemă cu asta”, a mai spus actorul într-un interviu pentru Spectacola.ro.

Vedeți mai multe aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News