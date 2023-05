Marina Almășan, despre fiul ei care s-a mutat în Dubai: Am înțepenit când am auzit, a fost prea mare șocul. Mi-am crescut copiii pentru a îmbătrâni alături de ei în România

Proaspăt întoarsă din Dubai, Marina Almășan a povestit despre fiul ei, Victor:

„Eu fac parte dintre părinții tradiționaliști care nu sunt foarte încântați când copiii lor le pleacă prin lume și doresc de fapt să-i vadă realizați în țara lor. Eu mi-am crescut copiii pentru a îmbătrâni alături de ei în România și am crezut până la un punct că țara pe care au construit-o părinții mei și pe care încercăm și noi să o împingem mai departe, va fi țara perfectă pentru copiii noștri.

Din păcate, vremurile mi-au dat peste cap planurile și am ajuns la concluzia fiului meu, că le-ar fi mai bine în altă parte, dar este o concluzie pe care o spun așa cu inima plină de regrete și cu un oftat interior profund. Copiii mei, respectiv Victor și iubita lui, pentru că eu îi numesc deja copiii mei au fost într-o excursie în Dubai. Sunt amândoi proaspăt absolvenți ASE, secția Cibernetică, deci sunt IT-iști”, a povestit Marina Almășan.

De ce a ales Victor, fiul Marinei Almășan să rămână în Dubai

„Într-o vacanță petrecută în Dubai s-au îndrăgostit de această destinație și și-au spus că pot lucra din orice parte a globului, dacă tot sunt IT-iști și lucrează în fața calculatorului, online, angajați la niște companii care nici măcar nu sunt în România. Dacă tot le-a plăcut Dubaiul au zis să rămână un an sau doi acolo. Eu am înțepenit când am auzit, deci a fost prea mare șocul. Am fost foarte sceptică. Ei au plecat, dar eu am stat ca pe ghimpi, chiar dacă mi-au arătat casa pe care au închiriat-o, magazinul de unde își fac cumpărăturile, mall-ul pe unde se plimbă, faleza, portul, în sufletul meu eram neliniștită, ce fac copiii mei acolo, rupți de lume, într-o altă cultură, între străini. Asta până când mi-au spus să vin în vizită să mă conving cu ochii mei”, a adăugat Marina Almășan în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”.

