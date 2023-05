Mariana Miclăuș anunță când vor veni noile trenuri de metrou pentru Magistrala 5

Potrivit acesteia, restul trenurilor destinate Magistralei M5 de metrou vor sosi cu o frecvenţă de două pe lună, astfel încât cele 13 să fie livrate până în luna ianuarie 2024.



"Referitor la contractul de achiziţie 13 trenuri de metrou, după cum cunoaşteţi, acesta a fost încheiat în anul 2020. Primul tren trebuia să vină în luna iunie 2022. Are o întârziere de aproximativ 14 luni. Furnizorul ne-a informat că are o întârziere, invocând motive de aprovizionare globală - aşteptăm documente justificative în acest sens -, dar ne-a informat că primul tren va sosi în luna august a acestui an, astfel încât, cu o frecvenţă de două trenuri pe lună ca livrare, cel de-al 13-lea tren să poată să ajungă în România în ianuarie (2024 - n. r.)", a spus ea, în conferinţa de semnare a contractului "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni) - proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.2: Tokyo - Aeroport Otopeni", cu Asocierea Gulermak AÄzir Sanayi Inşaat Ve Taahhut A.S.- Somet SA.



Şeful Metrorex a precizat că aceste trenuri vor trebui supuse unor teste de anduranţă şi aprobare din partea AFER.



"După cum ştiţi, fiecare tren va trebui să aibă nişte teste de anduranţă, teste şi o agrementare de la Autoritatea Feroviară Română. Noi nu facem rabat de la siguranţa călătorilor, astfel încât fiecare tren în parte va trebui să corespundă parametrilor tehnici proiectaţi. După agrementarea fiecărui tren, după finalizarea tuturor testelor, se va pune funcţiune", a susţinut ea.



La jumătatea lunii martie, preşedintele Consiliului de Administraţie al Metrorex, Mihai Barbu, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că avansul pentru cele 13 trenuri, de 20% din valoarea contractului, respectiv 10 de milioane de euro, a fost achitat, iar "trenurile trebuiau să vină de ceva vreme".



"Nu au venit încă. Pe acest subiect am avut o discuţie cu câştigătorul contractului (Alstom - n.r.) şi dumnealor invocă, pe de o parte, crizele multiple - criza componentelor electrice, criza cauzată de pandemie şi, bineînţeles, războiul din Ucraina, care a creat o criză a oţelului mondială - şi pe acestea le invocă dumnealor şi acestea-s motivele pentru care nu au livrat la timp. Ultima discuţie cu ei a fost că o să ne indice foarte clar perioada în care o să livreze aceste 13 trenuri. Nu am primit încă un răspuns ca să vă spun foarte clar, nu ştim când va veni primul tren, câştigătorii licitaţiei nu ne-au dat un termen foarte clar, dar au spus că o să ni-l transmită după ce îşi fac toate calculele. Dar, încă o dată, vreau să vă spun, trebuiau să fie livrate până acum 13 trenuri, trebuia să înceapă de fapt livrarea lor, nu toate 13, dar nu a început. După ce vin trenurile noi, ne propunem să reducem timpii de aşteptare până la 3 minute. Sub 3 minute din punct de vedere tehnic este destul de greu astăzi. Nu este imposibil, dar este mult mai greu, pentru că trebuie să schimbăm şi anumite sisteme tehnice, de siguranţă, şi ne-am propus să ajungem la 3 minute, ceea ce este un timp rezonabil", a declarat Barbu, potrivit Agerpres.

