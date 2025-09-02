Marian Vanghelie neagă că ar fi agresat-o pe Oana Mizil și respinge acuzațiile ei: Nici nu era acasă. M-am certat cu soacră-mea

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, se află din nou în centrul unui scandal după ce fosta sa soție, Oana Mizil, l-a acuzat că ar fi amenințat-o cu moartea. Vanghelie susține însă că totul a fost de fapt o dispută cu soacra sa și neagă orice manifestare violentă împotriva Oanei Mizil.

Conform informațiilor oficiale, incidentul s-a petrecut duminică, 31 august, în jurul orei 12:30, atunci când Marian Vanghelie s-a dus la locuința fostei soții pentru a-și vedea fiica, care rămâne în custodia Oanei Mizil după divorț. Mama Oanei Mizil a apelat la 112, reclamând că fostul primar a provocat scandal și a avut un comportament violent.

Polițiștii au intervenit rapid și au deschis un dosar penal pentru amenințare, emițând totodată un ordin de protecție provizoriu pe numele lui Vanghelie, valabil cinci zile. Autoritățile au decis însă că nu este necesară monitorizarea sa cu brățară electronică.

Marian Vanghelie a oferit propria sa versiune

Marian Vanghelie a oferit propria sa versiune marți, 2 septembrie, într-o intervenție televizată: „M-am dus să văd fetița. În ziua aia, ea nici nu era acasă. M-am certat cu soacă-mea. Nu eram un infractor, nu m-am dus să împuşc pe cineva”. El admite că discuția la poartă a fost aprinsă și tonul ridicat, dar susține că vina îi aparține mamei fostei sale soții: „Soacra a fost impertinentă”.

Fostul edil a recunoscut, de asemenea, schimburi tensionate de replici la telefon cu Oana Mizil: „Da, am stirgat. Nu sunt infractor, nu reprezint un pericol pentru nimeni”. El a precizat că a început deja consultările cu avocații săi pentru a contesta ordinul de protecție în instanță.

Acesta nu este primul conflict între cei doi foști parteneri. În iulie 2021, o dispută similară s-a soldat cu un ordin de protecție provizoriu, după ce Oana Mizil a suferit răni minore la mână. Relația lor s-a restabilit temporar, însă tensiunile au reapărut, potrivit Adevărul.

